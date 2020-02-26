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Хора вокруг Шора: «Банда, укравшая миллиард в Молдове в 2014 году, задергалась»
26.02.2020

По словам министра юстиции, экс-мэр Оргеева, который сбежал в Израиль, изображает из себя политическую жертву.

С утра во вторник в Молдове случился скандал. Но сначала было слово. Министр юстиции Фадей Нагаческий потребовал дисциплинарного наказания судей и прокуроров, которые затягивают рассмотрение дела Шора.

Тут же взвился адвокат Илана Мироновича, Денис Уланов, который обвинил министра в том, что он давит на суд.

«Министр юстиции Нагачевский фактически дал указание судьям вынести обвинительный приговор Илану Шору, угрожая им и оказывая на них прямое давление», - заключил Уланов.

Но Фадей Нагачевский за словом в карман не полез, заявив следующее:

“Защита осознает, что я действую строго в рамках закона. Но в тоже время защита очень хорошо понимает, что в случае приговора подсудимому Илану Шору в Апелляционной палате и в Высшей судебной палате, даже если он и находится не на территории Республики Молдова, орган уголовного преследования имеет право запросить исполнение наказания по месту нахождения господина Шора. И единственный выход заблокировать исполнение наказания по месту пребывания – это создать образ “политической жертвы”. И защита провоцирует политическую борьбу, скорее всего, чтобы обеспечить статус политической жертвы. Это такая стратегия”, – отметил министр юстиции Нагачевский.

Ну, и подытожил этот обмен мнениями премьер-министр Ион Кику на своей страничке в Фэйсбуке, заявивший, что поддержку Шор точно должен искать не у него. Правда, своеобразно и даже образно:

«Банда Шора, укравшая миллиард в 2014 году, задергалась».

РОМАН ВЛАДИМИРОВ


 
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