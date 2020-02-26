Родители пожалели кондуктора, вышвырнувшего школьника из троллейбуса в Кишиневе...

Достаточно извинений, а увольнять не надо, где она работу найдет? Но руководство троллейбусного парка все же влепило выговор и лишило премии за инцидент, который произошел в 24 троллейбусе.

ЧП произошло в столичном троллейбусе 24 маршрута рано утром 25 февраля. Кондуктор забрала у школьника проездной, потому что у него не оказалось ученического билета. И даже хотела его высадить между Чеканами и Рышкановкой. Ее даже не смутило то, что у мальчика не было денег на обратную дорогу, а есть только проездной. Ребенок опоздал в школу, потому что кондуктор выкинула его из дверей на остановке горбольницы №3. школьник от сильного толчка в спину упал.

- Мы уже поговорили с кондуктором, - рассказал «Комсомольской правде» в Молдове директор троллейбусного парка №3 Ион Поволаки. - Вызвали пострадавшего, будем разбираться, что там произошло на самом деле. Есть и наша доля вины, конечно, большая часть вины нашего кондуктора. В ее отношении будут приняты меры.

- Какие?

- Строго по закону — предупреждение, выговор, строгий выговор, вплоть до увольнения. Кондуктор свою вину до конца не признает, но признает, что забрала у ребенка проездной. Но объяснила свой поступок отсутствием у школьника ученического билета. Несмотря на то. Что ученический билет школьник иметь при себе не обязан, но она этого не знала. Какие-то меры мы обязательно примем.

Вчера, 25 февраля, родители пострадавшего ребенка встретились с руководством троллейбусного парка и кондуктором.

- Я частично признаю свою вину! - сказала родителям кондуктор. - Была не права, что отобрала у ребенка проездной, прошу меня за это извинить! Но я ребенка не толкала и из троллейбуса его не вышвыривала!

- Мы сообщили родителям ребенка, что они имеют право подать жалобу, тогда кондуктора мы точно уволим, - сообщила нам пресс-секретарь Управления электротранспорта Кишинева Феличия Русу. - Родители нам ответили, что увольнять не надо, в наше время так трудно найти работу, им достаточно извинений. Но мы объявили кондуктору выговор и лишили ее премии.

ЛЕОНИД РЯБКОВ