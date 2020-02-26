Местные власти должны вести реестр брошенной недвижимости в Молдове, поскольку она создает множество проблем для экономического развития. Об этом сказал во вторник на парламентских слушаниях вице-председатель комиссии по сельскому хозяйству и пищевой промышленности, депутат PAS Владимир Боля, передает Инфотаг.

Он отметил, что проблему сложно регулировать не только из-за отсутствия регламентов, но и по той причине, что в большинстве случаев это частная собственность: «Мы говорим о зданиях, которые больше десяти лет стоят заброшенными в центре Кишинева, об объектах и домах в сельской местности. Все это источники антисанитарии, которые несут социальную угрозу».

Как считает депутат, из-за миграции растет необходимость учета брошенных домов, поскольку при разработке инвестиционных проектов, среди которых строительство канализации и водопровода, берутся в расчет официальные данные о количестве домов в населенном пункте.

«К примеру, в одном населенном пункте в районе Чимишлия никто не ведет учет брошенных домов, - сказал Боля. - В 2019 году проводится ремонт детского сада на общественные средства, а потом он закрывается после одного дня работы. После этого мы уже делаем из него дом для престарелых. Я думаю, что список таких инвестиций может быть бесконечным». Депутат также отметил, что в Кишиневе, где ощущается нехватка мест под строительство, есть множество недостроенных и заброшенных объектов, которые годами стоят за заборами.