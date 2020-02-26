26 Февраля 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Экономика
Местные власти должны вести реестр брошенной недвижимости
26.02.2020

Местные власти должны вести реестр брошенной недвижимости в Молдове, поскольку она создает множество проблем для экономического развития. Об этом сказал во вторник на парламентских слушаниях вице-председатель комиссии по сельскому хозяйству и пищевой промышленности, депутат PAS Владимир Боля, передает Инфотаг.

Он отметил, что проблему сложно регулировать не только из-за отсутствия регламентов, но и по той причине, что в большинстве случаев это частная  собственность: «Мы говорим о зданиях, которые больше десяти лет стоят заброшенными в центре Кишинева, об объектах и домах в сельской местности. Все это источники антисанитарии, которые несут социальную угрозу».

Как считает депутат, из-за миграции растет необходимость учета брошенных домов, поскольку при разработке инвестиционных проектов, среди которых строительство канализации и водопровода, берутся в расчет официальные данные о количестве домов в населенном пункте.

«К примеру, в одном населенном пункте в районе Чимишлия никто не ведет учет брошенных домов, - сказал Боля. - В 2019 году проводится ремонт детского сада на общественные средства, а потом он закрывается после одного дня работы. После этого мы уже делаем из него дом для престарелых. Я думаю, что список таких инвестиций может быть бесконечным». Депутат также отметил, что в Кишиневе, где ощущается нехватка мест под строительство, есть множество недостроенных и заброшенных объектов, которые годами стоят за заборами.


 
Количество просмотров:
75
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.