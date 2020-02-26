Алла Немеренко: Граждане должны быть проинформированы больше о коронавирусе

Директор Национального агентства общественного здоровья Николае Фуртунэ отметил, что в Республике Молдова были приняты все необходимые меры для информирования граждан о вирусе, распространяющегося по всему миру. Он говорит, что страна готова в случае, если будут идентифицированы лица, носители коронавируса. В то же время были приняты меры по выявлению лиц, приезжающих в страну, и носителей вируса, названнного COVID-19, передает IPN.

Несмотря на ряд мер, Николае Фуртунэ утверждает, что трудно обнаружить человека, носителя этого вируса. По его мнению, тепловые сканеры не способны идентифицировать инфицированных людей из-за слишком длительного инкубационного периода. Таким образом, в течение 14 дней, пока длится инкубационный период, у инфицированного человека не проявляются клинические признаки и не может быть обнаружено, болен он или нет.

„Были люди в аэропорту с подозрением на инфекцию, но когда они попали к врачам, это не подтвердилось”, - заявил Николае Фуртунэ в ходе передачи „Cutia Neagră” на телеканале TV8.

С другой стороны, бывшая министр здравоохранения Алла Немеренко обвиняет власти в бездействии. По ее словам, Национальная чрезвычайная комиссия по общественному здоровью собралась слишком поздно на заседание, чтобы рассмотреть опасность.

„Меня настораживает то, что объявляется очень открыто, что все в порядке. Во Франции, Германии люди бьют тревогу, а здесь все в порядке. Меня пугает эта уверенность”, - отметила Немеренко.

Бывший министр утверждает, что граждане Республики Молдова плохо информированы об опасности этого вируса.

„Людям нужно вдалбливать. Люди не меняют свое поведение за один день. По телевизору не было никакой информации. Одной меры недостаточно. В самолетах, в аэропорту нужно устранить скопление людей”, - сказала Алла Немеренко.