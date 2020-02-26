Ион Кику: Изменения в составе правительства не могут быть внесены, пока я не выскажусь по кандидатам

Премьер-министр Республики Молдова Ион Кику утверждает, что не участвовал в каких-либо дискуссиях о создании альянсов и коалиций между Партией социалистов Республики Молдова и Демократической партией. В то же время он утверждает, что не было дискуссий о замене некоторых министров из нынешнего кабинета министров, передает IPN.

„Заседание в парламенте, в котором мы участвовали и на котором было руководство обеих партий, было предназначено исключительно для информирования о деятельности правительства, о том, что мы делаем с проектами, ради которых 14 ноября обе партии поддержали правительство. Что касается коалиций, но особенно распределения портфелей, так это попытка попасть в политику” - заявил премьер-министр Ион Кику в ходе передачи „Puterea a Patra” на телеканале N4 со ссылкой на недавние заявления бывшего демократа Андриана Канду.

Ион Кику говорит, что политические дискуссии о том, какие должности предлагаются, а какие нет, являются преждевременными, а если партии начнут дискуссии о создании альянсов, то он узнает об этом из прессы. Однако изменения в составе правительства станут возможными только в том случае, если он, в качестве премьер-министра, выскажется по кандидатам.

„Дискуссии с Демократической партией происходят, иногда я тоже участвую, но обсуждается только потенциальная поддержка проектов, с которыми правительство приходит в парламент. В конце марта мы должны прийти с большим исправлением бюджета на 2020 год, потому что речь идет об инвестициях в инфраструктуру. Это проекты, которые необходимо обсудить с любым депутатом, но в моем присутствии не обсуждались возможные перестановки и альянсы”, - заявил Ион Кику.