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Нашли место и пристроили. Все, как когда-то......
26.02.2020

Экс-премьер Молдовы Дмитрий Брагиш будет послом в Китае? Похоже, молдавская власть начала пристраивать на тёплые посты всех, кому за что-то была должна. То что при этом жертвуют эффективностью никого не смущает.

Например, Брагиш в своё время "уступил" пост посла в России президентскому назначенцу Андрею Негуцэ. Ждём, кого еще из бывших куда пристроят. Есть ощущение, что список так не такой уж и маленький.

Но Молдова ж страна богатая, может позволить.

@TM


 
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