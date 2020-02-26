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Экономика
Подайте бедному на пропитание....
26.02.2020

Премьер-министр Молдовы Ион Кику заверил, что российский кредит начнет поступать в Молдову в конце марта:

"Россия откроет кредитную линию на 500 миллионов долларов. Мы будем брать эти деньги траншами, в зависимости от нашей способности их освоить. На 2020 год мы оценили потребность в 200 миллионов долларов. Сейчас российская сторона, чтобы дать эти деньги, должна провести ректификацию бюджета. Эта ректификация произойдет в первую две недели марта".

Глава правительства подчеркнул, что "думаю, эти деньги мы получим ровно когда они нам понадобятся - к концу марта. До этого они нам не нужны".

@TM


 
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