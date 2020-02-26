За три года количество экспортеров фруктов из Молдовы в Россию удвоилось

Молдавские фрукты завоевывают российские рынки, благодаря высокому качеству и экологичности продукции.

Это подтверждается тем фактом, что за последние три года количество экспортеров молдавских фруктов в Россию увеличилось почти вдвое.

Депутат ПСРМ Михаил Пачу заявил на вчерашней конференции, что более половины молдавских фермеров экспортируют свою продукцию на российские рынки – из 334 компаний 258 занимаются этим видом экспорта.

- По настоянию президента страны Игоря Додона эти компании получили право экспортировать продукцию в Россию, - сказал Пачу.

Депутат ПСРМ также сообщил, что по настоянию главы государства с 1 января 2019 года для этих компаний был отменен НДС, что привело к экономии сотен тысяч леев для молдавских производителей.

- Эти деньги могут быть вложены в развитие бизнеса, - пояснил депутат ПСРМ Раду Мудряк.

По статистическим данным, в 2019 году в Россию было экспортировано 250 000 тонн молдавских фруктов, тогда как в 2018 году 220 000 тонн, передает moldpres.

Михаил Генчу