Наташа Шепель и ее портреты на коже и на бумаге

Интервью с Наташей Шепель, художницей и татуировщицей. Рубрика «Здесь и сейчас» при поддержке сети магазинов Enter.

Когда я писал «лид» к этому интервью мне было чуть не комфортно. Не люблю использовать неподходящие слова. Все равно, как рисовать апельсин синим. Просто принято в «лиде» писать краткое определение героя интервью. Типа: директор. Или: хирург. Но иногда эта краткость заставляет быть неточным. Потому что, правильнее было бы написать не «художница и татуировщица», а «пишет портреты на бумаге и на человеке».

Несколько лет назад Наташа написала мой портрет. Моя мама была очень довольна, когда я ей его подарил. Сегодня моя очередь рисовать портрет Наташи. Так что это текст не о том, сколько стоит татуировка, где ее можно сделать и не больно ли это. Это текст о девушке, которая пишет портреты.

Наташа, привет. Поговорка «сапожник без сапог» точно не относится к татуировщикам. Все татуировщики, с которыми я знаком, это живая энциклопедия татуировок, или, как минимум – словарь. Какие татуировки ты сделала себе?

Не знаю, какие татуировки я себе когда-нибудь сделаю, все возможно, но пока их две и заметить их практически невозможно. Это маленькая звездочка белой краской, которая уже «растворилась» на коже и крестик на запястье, пять миллиметров на пять миллиметров.

Ты меня выбила из ритма вопросов. У меня уже был наготове вопрос: «А какое внутреннее значение и символика твоих татуировок»? А, оказывается, их толком-то и нет.

Когда я начала заниматься татуировкой, я купила себе книгу о значениях татуировок, но так и не дочитала ее до конца. Мне кажется, что не стоит трактовать значение татуировки на человеке, вычитывая ее смысл из интернета или книг. Простой круг может иметь десятки внутренних смыслов. Для каждого человека он свой. Для кого-то это круг одиночества, для кого-то символ солнца.

Тогда другой вопрос-заготовка. Как ты думаешь, почему появилась такая мода на татуировки? Еще двадцать лет назад они были редкостью. И, скорее, обозначали, чем украшали. Обозначали: я сидел в тюрьме, я служил в армии, я люблю Лену. И вдруг – такой взрыв. Еще десяток лет и, скорее, отсутствие татуировки будет бросаться в глаза. Почему?

У меня нет ответа. Но, наверное, это не только мода. Причин может быть много – от поддержки себя каким-то символом с глубоко личным значением, до желания донести свою идентификацию до другого человека так, чтобы не использовать слова. Но одного ответа у меня нет. Могу только сказать, что отношение к татуировке постепенно меняется. Меньше становится осуждения. У меня была история, я сделала татуировку «младшему члену семьи». Как часто бывает, парень или девушка делают татуировку втайне от родителей, а потом пожинают семейный конфликт и непонимание. В этот раз вначале получилось также. Реакция родителей проходит стадии от «не разговаривать неделю», до «не замечать, что татуировка есть». Но прошло полгода и, неожиданно, родители захотели сделать себе первую татуировку в жизни, «парную».

А может и не надо искать ответа на этот вопрос? Нет же четкого ответа на вопрос о смысле жизни? Зачем тогда искать ответ на вопрос о смысле татуировок?

Нельзя сказать, что ты единственная татуировщица на свете, которая делает татуировки-портреты, но, тем не менее, это тебя очень выделяет. Почему портреты? Или это такой же бессмысленный вопрос, как вопрос о смысле жизни?

Давайте я лучше расскажу про свой первый портрет. Я училась в школе с уклоном на рисование. В седьмом классе одним из заданий по рисованию было «нарисовать свое хобби». Мне никакое свое хобби рисовать не хотелось. Зато, совсем незадолго до этого, к нам в школу перешла девушка, чуть постарше меня. Вы недавно писали о ней, Зоя Свет. От нее исходила такая энергетика, что мне захотелось написать ее портрет. Как-то я уговорила преподавателя, что это будет хобби друга. В общем, когда Зоя увидела свой портрет, она чуть не расплакалась. А мне пришлось нарисовать второй, точно такой же. Потому что первый остался у Зои, я уже не могла его забрать.

И вот, когда пишешь портрет, то, звучит банально: «Бабочки в животе»? Ну, пусть тогда будет «Щекотка в мозгу». Писать портреты – это не истощаться, а заряжаться. В 17 лет я сделала свою первую выставку. На ней было 75 скетчевых портретов.

Мне кажется, что ты и на оборудование для работы с татуировками зарабатывала портретами?

Да. «Щелчок», что я буду заниматься татуировкой, произошел давно, лет семь назад. Кто-то, глядя на мои портреты, спросил, а почему бы мне не заняться татуировкой? И я еще тогда подумала, что да, это будет мое занятие. А чуть больше двух лет назад я решила уже стать татуировщицей. Мне помог мой учитель, но денег на старт все равно не хватало. И я стала писать портреты, по одному, примерно, в день. Сделала акцию в социальных сетях: собираю деньги, рисую ваши портреты…. После 60-го портрета все, что мне было нужно для старта, я смогла купить…

Несколько портретов, написанных Наташей Шепель

И первая татуировка была тоже портретом?

Нет, первая, 7 марта 2018 года, была «сердечко». Мне доверилась моя знакомая, это была ее первая татуировка, сердечко, закрашенное красным, все по фэншую…

А какой был тогда первый портрет-татуировка?

Это были сплошные эмоции. Я была в Париже, на конвенции мастеров татуировки. Больше 500 человек из разных стран. Общалась с мастерами мирового уровня и меня саму «пробило». Почему я так долго тяну с тем, что больше всего люблю делать? И я решила, что первый портрет, который я «набью» будет портретом Сальвадора Дали. Выставила его в интернет и написала: «Кто готов довериться?» У меня вдруг появилась уверенность, что все получится. Не хватало человека, чтобы это проверить.