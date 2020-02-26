До лета Молдову могут посетить Владимир Путин и российский премьер Михаил Мишустин

Игорь Додон сообщил, что к лету в Молдове ждут президента Владимира Путина и премьер-министра Мищустина. Об этом стало известно во время прямого эфира на телеканале «Первый в Молдове».

- Мы ждем визита Путина или визита Мишустина. Я полагаю, что до июня-июля эти визиты состоятся, — заявил глава государства Игорь Додон.

Ожидаемый визит может завершиться весьма плодотворно, так как планируется подписание двустороннего соглашения о социальной защите.

Это, в свою очередь, позволит молдавским гастарбайтерам в России получить законный статус и впоследствии рассчитывать на пенсию.

Владимир Путин получил личное приглашение от молдавского президента Игоря Додона. Премьер-министра Михаила Мишустина пригласил его молдавский коллега Ион Кику.

Также президент Молдовы отметил, что получен о подтверждение о том, что в мае в республику приедет глава Совфеда РФ Валентина Матвиенко.

Михаил Генчу