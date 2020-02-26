Будем гулять: Мэр Кишинева рассказал, как преобразится парк "Ла извор"

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Вместе с ответственными лицами осмотрели сегодня утром парк La Izvor в столичном районе Буюканы, который будет обустроен и модернизирован.
Совместно с Федерацией футбола Молдовы, а также при помощи частных партнеров мы намерены в этом году радикально изменить эту зону отдыха.
Мы обустроим там несколько многофункциональных спортивных объектов:
- пляжный стадион вместимостью 1100 мест;
Также в этом районе будут модернизированы пляжи, обустроены детские площадки, беговые дорожки, сцены и летние театры.
Для удобства жителей столицы мы намерены обустроить в этой зоне более 400 парковочных мест. Аллеи будут освещены и оборудованы городской мебелью.
Проект должен быть завершен к 15 апреля текущего года, работы начнутся поэтапно и охватят территорию всех озёр в парке La Izvor.
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