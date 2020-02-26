Глубокий анализ и отчет Примара Кишинева - Иона Чебан

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Интересное
100 дней в команде и с командой. Только вместе мы можем изменить к лучшему положение дел в Кишиневе!
Прошло сто дней с момента моего вступления в должность примара Кишинева. Я говорил ранее, и настаиваю на этом: в примэрии Кишинева нет места политике, примэрия - это место для реализации инновационных, современных практик, и только на благо жителей нашей столицы.
Хаос в Кишиневе длился слишком долго, а то, что я обнаружил 100 дней назад, я даже приблизительно не мог назвать столицей Республики Молдова. Это был населенный пункт с коррумпированным руководством, действовавшим в своих интересах. Примэрия была учреждением, которое не было прозрачным и открытым для своих граждан. С турникетом у входа и бюрократией.
Но я также нашел команду хороших, трудолюбивых людей, которые хотят изменить всё к лучшему. Поэтому за моей спиной люди, за которыми, в свою очередь, стоят другие - все они являются командой, с которой на протяжении этих 100 дней мы работали бок о бок. Мы продолжим вместе выполнять свой долг и делать все возможное, чтобы шаг за шагом модернизировать Кишинев. Даже если некоторым это не нравится.
Я убежден, что только вместе мы можем что-то изменить в Кишиневе! Заявляю, что и далее мы будем действовать в соответствии с законом и только в интересах граждан.
Вместе с командой мы начали наводить порядок как в муниципии, так и в примэрии. На первый взгляд это элементарные задачи, но они комплексные и важные для всех жителей. Мы начали искать решения проблем, которые копились годами, и осуществлять эти решения.
• Освобождение города от незаконно расположенных объектов:
Из 5 секторов были вывезены:
Все эти объекты были установлены незаконно, и многие муниципальные участки земли были захвачены определенными лицами. Никто до сих пор либо не имел смелости устранить эти беззакония, либо, подозреваем, имел свой интерес.
• Пресечение незаконного строительства в городе
В этой области:
- Примэрия предложила парламенту пакет поправок в законодательство в сфере строительства. Поправки призваны расширить возможности местных органов власти в том, что касается выдачи разрешительных документов по строительству и контролю над процессом строительства. За документ проголосовали в двух чтениях.
- Был пересмотрен способ выдачи разрешений на строительство, чтобы обеспечить соответствие градостроительной документации.
Хочу успокоить и тех, кто уже купил квартиры в домах, застройщики которых допустили нарушения и получили запрет на дальнейшее строительство. Уточняю:
- Создана рабочая группа по разрешению конфликтов в сфере урбанизма и строительства. Мы знаем, что по одну сторону - недовольные люди, задыхающиеся от новостроев, вырастающих как грибы после дождя, а по другую сторону - люди, вложившиеся в строительство, и мы не должны оставить этих людей на улице.
Я борюсь с обвинениями и слухами, что примэрия прекратила все строительство в городе. Все, что законно, - разрешено.
• Примэрия объявила о масштабной кампании по уборке в городе.
- Все преторы, руководители управлений и предприятий также были задействованы в уборке города и в проведении кампаний по информированию граждан о необходимости поддержания чистоты, - с этой целью были размещены информационные плакаты.
- В соответствии с действующим законодательством, я обязал экономических агентов убирать вокруг зданий, магазинов, баров, кафе, парикмахерских, а также других принадлежащих им объектов.
- Разработан новый «Регламент по уборке и обеспечению порядка в Кишиневе», объявлено о проведении общественных консультаций по проекту. Мы хотим иметь механизмы для наказания тех, кто наводит беспорядок на улицах, во дворах домов и в парках.
- На стадии разработки находится проект по внесению поправок в Кодекс о правонарушениях, касающийся ужесточения наказания за разбрасывание мусора в общественных местах.
• Мы начали проверку и устранение проблем в ряде крупных проектов для города, запущенных ранее и осуществляемых сейчас, а некоторые контракты были подписаны и внедрены:
- С 2012 года примэрия Кишинева заключила контракты и гарантировала более 120 миллионов евро, из которых сегодня у нас есть невыплаченные средства на сумму более 60 миллионов евро. Из-за того, что деньги не были использованы должным образом и вовремя, местная публичная администрация платит 0,6% ежегодно за эту сумму. Сегодня примэрия возобновила переговоры со всеми кредиторами и исполнителями проектов, чтобы иметь возможность освоить эти деньги в кратчайшие сроки.
- Муниципалитет взял под контроль ситуацию со Станцией по очистке сточных вод и передал под контроль АО Apă-Canal все управление на площадке, чтобы следить за процессом работ и ходом строительства новой станции. Оно должно быть завершено в июне этого года, но выполнено на сегодняшний день лишь на 27%. После консультаций с зарубежными экспертами, до 1 марта, АО Apă-Canal предстоит разработать план действий по устранению неприятных запахов и во избежание обострения ситуации.
- Я распорядился проверить проекты, касающиеся ремонта и строительства улиц 31 августа 1989 года и Иона Крянгэ: мы обнаружили там нарушения, которые необходимо устранить.
Например, ремонтные работы на улице Иона Крянгэ проводились без учета необходимости замены подземных коммуникаций, водопровода и канализации: их износ был более 90%. Данный проект должен был быть завершен в мае 2019 года. Таким образом, из-за плохого менеджмента до сих пор, сейчас АО Apă-Canal должно выделить из бюджета 11 млн. леев на замену подземных коммуникаций, и только после этого ремонт возобновится.
- Проблема подземных переходов: по состоянию на 1 января 2020 года задолженность перед муниципалитетом со стороны экономических агентов, арендующих торговые помещения, составила 16 млн. 500 тыс. леев. Все экономические агенты, которые имеют контракты с примэрией, не ведут коммерческой деятельности в этих переходах, а сдают помещения в субаренду другим экономическим агентам по цене в 20 раз выше.
- Мы также инициировали процедуру расторжения контрактов с экономическими агентами, которые разместили торговые площадки на остановках общественного транспорта. Также был проверен договор с компанией Epa-media, действительный до 2021 года: в нем были обнаружены существенные отклонения.
- Был продлен контракт с коммуной Цынцэрень касательно утилизации твердых отходов.
- Был открыт новый комплекс для приюта по размещению столичных бездомных собак: благоустроены вольеры на площади 800 м².
• Ремонт улиц и тротуаров:
- На 200 улицах проведены работы с применением холодного асфальта
- Предприняты меры по ремонту тротуаров по трем адресам
Для кишиневцев эти работы являются приоритетными. Люди устали ремонтировать машины из-за выбоин на дороге, ходить по грязным и разбитым тротуарам, ждать общественный транспорт на остановках под дождем. Мы продолжим изыскивать средства на ремонт и строительство дорог, тротуаров и остановок общественного транспорта в городе. Мы начали "пломбирование" холодным асфальтом самых проблемных улиц, строительство и ремонт тротуаров там, где ничего не делалось много лет.
• Инфраструктура, градостроительство и общественный транспорт
• Мы предложили сделать примэрию Кишинева транспарентной, а услуги перевести в цифровой формат
- Я подписал Соглашение между примэрией Кишинева и программой My Community, финансируемой Агентством США по международному развитию (USAID). Цель документа - помочь местным органам власти стать более эффективными и, что самое важное, более прозрачными.
• Примэрия хочет развивать экономический потенциал столицы
- Разработана концепция инвестиционного фонда и проект его операционного статуса. Примэрия в настоящее время ведет переговоры с потенциальными основателями этой платформы. Целью Фонда является развитие экономических, социальных и инфраструктурных проектов.
- На следующую неделю запланировано подписание соглашения о сотрудничестве с Ассоциацией принимающего туризма Республики Молдова. Цель проекта - продвижение Кишинева как туристического направления.
- Запущен процесс разработки концепции по реорганизации Центрального рынка. Необходимо обеспечить четкие правила для осуществления торговли на рынке, включая стимулирование и продвижение местной продукции.
• Развитие сферы образования в муниципии
- Начаты процедуры по созданию Муниципального совета школьников и Муниципального совета молодежи.
• Развитие социальных услуг для жителей столицы
- Поддержка людей с ограниченными возможностями в муниципии Кишинев путем предоставления единовременной материальной помощи в размере 500 леев примерно 2300 гражданам к Международному дню людей с ограниченными возможностями.
- Поддержка социально уязвимых семей путем предоставления финансовой помощи в рамках Социальной службы поддержки семьям с детьми. Этой помощью воспользовалась 241 семья с 557 детьми на общую сумму 1 624 000 леев.
- Инициирование действий по обеспечению социальной интеграции людей с особыми потребностями путем создания условий доступа в общественный и частный транспорт.
- Ремонт и переезд Социальной службы «Персональная помощь» в новое здание, подходящее для нужд детей-бенефициаров.
- Улучшение медицинского обслуживания в рамках программы Kusanone, поддерживаемой правительством Японии, которое предоставило Муниципальной детской клинической больнице № 1 грант на сумму 57 240 долларов на покупку нового аппарата УЗИ.
- Укрепление сотрудничества с посольством Франции в Республике Молдова путем оснащения кабинета кинетотерапии в отделении «Неврология новорожденных» Муниципальной клинической больницы № 1 партией специализированного оборудования.
- Капитально отремонтированы три отделения Муниципальной клинической больницы №3 «Святая Троица»: отделения терапии, гинекологии – современные и просторные залы, оснащены медицинское оборудование и новая мебель, - а также отделение неотложной помощи. Восстановлена эстакада для заезда машин скорой помощи.
- Обустроены и приспособлены кухни в 2 центрах временного размещения, что позволило улучшить питание детей.
• Помощь, предоставленная пригородам
- Населенные пункты, входящие в состав муниципия Кишинев, получили больше бюджетных ассигнований в этом году по сравнению с предыдущими годами. Сумма увеличена в два раза, но на определенных условиях.
Муниципалитет профинансирует 70% стоимости проектов, которые будут реализованы в пригородах, остальные 30% выделит местная власть.
• Поддержка, предоставленная Кишиневу другими странами
- Большинством голосов в Муниципальном совете Кишинева одобрено Дополнительное соглашение о сотрудничестве к Протоколу о побратимстве, заключенному между примэрией Кишинева и примэрией Бухареста 4 ноября 1999 года. Соглашение предусматривает продолжение реализации двухсторонних проектов, а также перспективы укрепления отношений между Кишиневом и Бухарестом в областях, представляющих общий интерес.
- Поддержка, оказанная правительством Ленинградской области для обновления Генерального градостроительного плана и обустройства парка возле Цирка.
- Подписание соглашения о сотрудничестве между примэрией сектора 6 муниципия Бухарест и претурой сектора Буюканы муниципия Кишинев. В соответствии с соглашением, будет реабилитирован парк «Алунел» в секторе Буюканы.
- Поддержка, оказанная мэрией города Минск для проектирования и строительства пешеходной аллеи между парками «Валя Морилор» и «Дендрарий».
- Обмен опытом с коллегами из Румынии, Украины, Российской Федерации, Турции, Израиля.
• Культурно-художественные и образовательные мероприятия
- Более 30 тысяч детей в детских садах столицы получили бесплатные подарки от примэрии Кишинева на новогодних утренниках.
- С завтрашнего дня стартует запуск информационной кампании о Кишиневе. Это видео, которое будет транслироваться в столичном общественном транспорте.
• Сотрудничество примэрии с государственными учреждениями:
Примэрия Кишинева на сегодняшний день хорошо сотрудничает со всеми государственными учреждениями: президентурой, парламентом и правительством. Мы всегда обсуждаем проекты стратегического развития муниципия Кишинев, а также планы, которые предстоит реализовать. Вместе нам удается обсуждать важные темы, а также обмениваться мнениями при анализе сложных проблем. Кроме того, мы намерены реализовать несколько крупных проектов для муниципалитета.
Также мы создали совместные рабочие группы с Министерством внутренних дел, Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты, а также с Министерством культуры, образования и исследований. Таким образом, мы улучшаем услуги для граждан на муниципальном уровне и совместно осуществляем действия, которые принесут только пользу.
• Формирование команды и кадровые перестановки в примэрии Кишинева:
Люди, занимающие на сегодняшний день должности в примэрии Кишинева, были отобраны в соответствии с профессиональными критериями.
В то же время, впервые в истории Кишинева были назначены все вице-примары. На сегодняшний день есть 4 заместителя примара – это компетентные, профессиональные люди с богатым опытом в своих областях. Члены кабинета примара – это хорошие специалисты, демонстрирующие компетентность и ответственность.
За спиной команды стоят руководители управлений, муниципальных предприятий, директора учреждений, которые, в свою очередь, также окружены специалистами.
Таким образом, вместе с командой мы внедряем эти проекты, предложения и решения, о которых я говорил с самого начала, когда стоял перед вами здесь, объявив о своем желании стать примаром муниципия Кишинев.
Столичная примэрия должна стать крупной фабрикой по производству качественных услуг для муниципия и его жителей.
Именно поэтому проекты, которые нам удалось реализовать за 100 дней моего пребывания на посту примара, – это командная работа, и вместе мы продолжим в том же духе.
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