Глубокий анализ и отчет Примара Кишинева - Иона Чебан

100 дней в команде и с командой. Только вместе мы можем изменить к лучшему положение дел в Кишиневе!

Прошло сто дней с момента моего вступления в должность примара Кишинева. Я говорил ранее, и настаиваю на этом: в примэрии Кишинева нет места политике, примэрия - это место для реализации инновационных, современных практик, и только на благо жителей нашей столицы.

Хаос в Кишиневе длился слишком долго, а то, что я обнаружил 100 дней назад, я даже приблизительно не мог назвать столицей Республики Молдова. Это был населенный пункт с коррумпированным руководством, действовавшим в своих интересах. Примэрия была учреждением, которое не было прозрачным и открытым для своих граждан. С турникетом у входа и бюрократией.

Но я также нашел команду хороших, трудолюбивых людей, которые хотят изменить всё к лучшему. Поэтому за моей спиной люди, за которыми, в свою очередь, стоят другие - все они являются командой, с которой на протяжении этих 100 дней мы работали бок о бок. Мы продолжим вместе выполнять свой долг и делать все возможное, чтобы шаг за шагом модернизировать Кишинев. Даже если некоторым это не нравится.

Я убежден, что только вместе мы можем что-то изменить в Кишиневе! Заявляю, что и далее мы будем действовать в соответствии с законом и только в интересах граждан.

Вместе с командой мы начали наводить порядок как в муниципии, так и в примэрии. На первый взгляд это элементарные задачи, но они комплексные и важные для всех жителей. Мы начали искать решения проблем, которые копились годами, и осуществлять эти решения.

• Освобождение города от незаконно расположенных объектов:

Из 5 секторов были вывезены:

- 262 киоска

- 173 фундамента, оставшихся после эвакуации киосков

- 567 - рекламных панно

- 29 металлических гаражей

- 12 пристроек

- 99 заборов

- 2 склада

- 12 прицепов

Все эти объекты были установлены незаконно, и многие муниципальные участки земли были захвачены определенными лицами. Никто до сих пор либо не имел смелости устранить эти беззакония, либо, подозреваем, имел свой интерес.

• Пресечение незаконного строительства в городе

- всего 14.

В этой области:

- Примэрия предложила парламенту пакет поправок в законодательство в сфере строительства. Поправки призваны расширить возможности местных органов власти в том, что касается выдачи разрешительных документов по строительству и контролю над процессом строительства. За документ проголосовали в двух чтениях.

- Был пересмотрен способ выдачи разрешений на строительство, чтобы обеспечить соответствие градостроительной документации.

Нынешняя примэрия не намерена препятствовать развитию бизнеса в сфере строительства. Мы хотим, чтобы город развивался, но под неправильными документами больше не появится ни одной подписи, а градостроительные сертификаты более не будут выдаваться вопреки закону и существующим нормам. Примэрия больше не будет позволять выдачу авторизации на строительство на муниципальных землях, арендуемых по цене 20 тысяч леев за один гектар. По факту эта земля должна оцениваться гораздо дороже, и эти средства должны поступить в бюджет, а их, в свою очередь, необходимо инвестировать в развитие дорог столицы.

Хочу успокоить и тех, кто уже купил квартиры в домах, застройщики которых допустили нарушения и получили запрет на дальнейшее строительство. Уточняю:

- Создана рабочая группа по разрешению конфликтов в сфере урбанизма и строительства. Мы знаем, что по одну сторону - недовольные люди, задыхающиеся от новостроев, вырастающих как грибы после дождя, а по другую сторону - люди, вложившиеся в строительство, и мы не должны оставить этих людей на улице.

Я борюсь с обвинениями и слухами, что примэрия прекратила все строительство в городе. Все, что законно, - разрешено.

• Примэрия объявила о масштабной кампании по уборке в городе.

- Все преторы, руководители управлений и предприятий также были задействованы в уборке города и в проведении кампаний по информированию граждан о необходимости поддержания чистоты, - с этой целью были размещены информационные плакаты.

- В соответствии с действующим законодательством, я обязал экономических агентов убирать вокруг зданий, магазинов, баров, кафе, парикмахерских, а также других принадлежащих им объектов.

- Разработан новый «Регламент по уборке и обеспечению порядка в Кишиневе», объявлено о проведении общественных консультаций по проекту. Мы хотим иметь механизмы для наказания тех, кто наводит беспорядок на улицах, во дворах домов и в парках.

- На стадии разработки находится проект по внесению поправок в Кодекс о правонарушениях, касающийся ужесточения наказания за разбрасывание мусора в общественных местах.

• Мы начали проверку и устранение проблем в ряде крупных проектов для города, запущенных ранее и осуществляемых сейчас, а некоторые контракты были подписаны и внедрены:

- С 2012 года примэрия Кишинева заключила контракты и гарантировала более 120 миллионов евро, из которых сегодня у нас есть невыплаченные средства на сумму более 60 миллионов евро. Из-за того, что деньги не были использованы должным образом и вовремя, местная публичная администрация платит 0,6% ежегодно за эту сумму. Сегодня примэрия возобновила переговоры со всеми кредиторами и исполнителями проектов, чтобы иметь возможность освоить эти деньги в кратчайшие сроки.

- Муниципалитет взял под контроль ситуацию со Станцией по очистке сточных вод и передал под контроль АО Apă-Canal все управление на площадке, чтобы следить за процессом работ и ходом строительства новой станции. Оно должно быть завершено в июне этого года, но выполнено на сегодняшний день лишь на 27%. После консультаций с зарубежными экспертами, до 1 марта, АО Apă-Canal предстоит разработать план действий по устранению неприятных запахов и во избежание обострения ситуации.

- Я распорядился проверить проекты, касающиеся ремонта и строительства улиц 31 августа 1989 года и Иона Крянгэ: мы обнаружили там нарушения, которые необходимо устранить.

Например, ремонтные работы на улице Иона Крянгэ проводились без учета необходимости замены подземных коммуникаций, водопровода и канализации: их износ был более 90%. Данный проект должен был быть завершен в мае 2019 года. Таким образом, из-за плохого менеджмента до сих пор, сейчас АО Apă-Canal должно выделить из бюджета 11 млн. леев на замену подземных коммуникаций, и только после этого ремонт возобновится.

- Проблема подземных переходов: по состоянию на 1 января 2020 года задолженность перед муниципалитетом со стороны экономических агентов, арендующих торговые помещения, составила 16 млн. 500 тыс. леев. Все экономические агенты, которые имеют контракты с примэрией, не ведут коммерческой деятельности в этих переходах, а сдают помещения в субаренду другим экономическим агентам по цене в 20 раз выше.

- Мы также инициировали процедуру расторжения контрактов с экономическими агентами, которые разместили торговые площадки на остановках общественного транспорта. Также был проверен договор с компанией Epa-media, действительный до 2021 года: в нем были обнаружены существенные отклонения.

- Был продлен контракт с коммуной Цынцэрень касательно утилизации твердых отходов.

- Был открыт новый комплекс для приюта по размещению столичных бездомных собак: благоустроены вольеры на площади 800 м².

• Ремонт улиц и тротуаров:

- На 200 улицах проведены работы с применением холодного асфальта

- Предприняты меры по ремонту тротуаров по трем адресам

Для кишиневцев эти работы являются приоритетными. Люди устали ремонтировать машины из-за выбоин на дороге, ходить по грязным и разбитым тротуарам, ждать общественный транспорт на остановках под дождем. Мы продолжим изыскивать средства на ремонт и строительство дорог, тротуаров и остановок общественного транспорта в городе. Мы начали "пломбирование" холодным асфальтом самых проблемных улиц, строительство и ремонт тротуаров там, где ничего не делалось много лет.

• Инфраструктура, градостроительство и общественный транспорт

- Были определены финансовые средства для закупки 40 новых троллейбусов и обустройства парковок в центральной зоне.

- Перезапуск троллейбусного маршрута № 16 с продлением на улицы, где он ранее не ходил, и выделение троллейбуса в Трушены. Всего 5 единиц.

- Начата разработка проекта по обустройству парка в зоне, прилегающей к Цирку.

- Начаты работы по восстановлению сквера на улице Букурией в столичном секторе Буюканы.

Проект включает в себя реабилитацию тротуаров и пешеходных аллей, смену городской мебели и реконструкцию зеленых насаждений.

- Были завершены работы по благоустройству сквера "Мезон" на Московском проспекте, сектор Рышкановка. Реабилитированы пешеходные аллеи, установлены декоративное освещение, городская мебель и мусорные урны.

- Запущен процесс обновления и модернизации Генерального градостроительного плана Кишинева.

- Начался процесс разработки Плана городской мобильности.

- Инициирован проект по организации выделенных полос для общественного транспорта на главных улицах города: ул. Пушкина, ул. Бэнулеску-Бодони и бул. Штефана чел Маре.



- Запущен процесс систематизации парковочных мест, прилегающих к дороге в центральной части города.

- Разработан план ремонта и модернизации пешеходной инфраструктуры в городе, тротуаров, пешеходных переходов, зеленых насаждений.

- Концепция реорганизации уличной торговли находится в процессе разработки и будет представлена в конце месяца.

- Запущен процесс реорганизации всего, что касается уличной рекламы и рекламы на фасадах зданий.

- Проведена оценка технического состояния подземных переходов для начала процесса ремонта.

- Определены несколько мест для строительства многоэтажных автостоянок. Одним из них является гараж парламента: мы договорились обустроить парковочные места на 3 этажах из 5 существующих. Одновременно была разработана концепция строительства эскалаторных парковок.

• Мы предложили сделать примэрию Кишинева транспарентной, а услуги перевести в цифровой формат

- Запущена платформа eu.chisinau.md, посредством которой граждане могут уведомить местные власти о проблемах в двух областях - уборка и уличное освещение. Другие модули и составляющие будут подключены в ближайшее время.

- Я подписал Соглашение между примэрией Кишинева и программой My Community, финансируемой Агентством США по международному развитию (USAID). Цель документа - помочь местным органам власти стать более эффективными и, что самое важное, более прозрачными.

- Подписан Меморандум о взаимопонимании между примэрией муниципия Кишинев и Национальной ассоциацией компаний в сфере ИКТ, касающийся развития системы оцифровки государственных услуг и разработки решений для Smart City.

- Разработан план действий по реализации проекта по введению электронного билета в общественном транспорте.

• Примэрия хочет развивать экономический потенциал столицы

- Подписано соглашение о сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой и примэрией Кишинева. Предстоит совместная организация ряда мероприятий.

- Разработана концепция инвестиционного фонда и проект его операционного статуса. Примэрия в настоящее время ведет переговоры с потенциальными основателями этой платформы. Целью Фонда является развитие экономических, социальных и инфраструктурных проектов.

- Распорядился запустить временный троллейбусный маршрут, чтобы 1 и 2 февраля обеспечить прямую связь между центром столицы и Международным выставочным центром Moldexpo. Такие маршруты будут задействованы во время выставок.

- На следующую неделю запланировано подписание соглашения о сотрудничестве с Ассоциацией принимающего туризма Республики Молдова. Цель проекта - продвижение Кишинева как туристического направления.

- Запущен процесс разработки концепции по реорганизации Центрального рынка. Необходимо обеспечить четкие правила для осуществления торговли на рынке, включая стимулирование и продвижение местной продукции.

- Муниципий Кишинев создаст Совет меценатов, чтобы стимулировать привлечение грантов и проектов при поддержке Всемирного банка, ЮНИСЕФ и ПРООН.

• Развитие сферы образования в муниципии

- Открытие детского сада №166 по ул. Н. Костин с 13 группами на 260 мест.

- Открытие после капитального ремонта детского сада №155 по ул. И. Виеру. Были открыты 14 групп на 320 мест.

- При поддержке ПРООН в Молдове были начаты мероприятия по централизации и аутсорсингу процедур закупки продуктов питания.

- Для улучшения системы муниципального образования созданы совместные рабочие группы с Министерством образования, культуры и исследований.

- Был организован Международный день образования, ознаменованный Муниципальным образовательным форумом Implicare pentru schimbare. Впервые на уровне столицы были собраны государственный сектор, академическая среда, национальные и международные партнеры по развитию (ЮНЕСКО, ПРООН, ЮНИСЕФ, Всемирный банк).

- Начаты процедуры по созданию Муниципального совета школьников и Муниципального совета молодежи.

- Примэрия сотрудничает со спортивными федерациями для реализации нескольких совместных проектов.

- Создание родительской школы при Центре психо-педагогической помощи.

- Создание рабочих групп по борьбе с коррупцией совместно с несколькими институтами (Министерство финансов, Министерство образования, культуры и исследований, Национальный антикоррупционный центр, Национальное агентство по неподкупности, Институт публичной политики, ПРООН Молдова).

• Развитие социальных услуг для жителей столицы

- Примэрия Кишинева совместно с Министерством труда, здравоохранения и социальной защиты создала рабочую группу для решения проблем в области здравоохранения.

- Поддержка людей с ограниченными возможностями в муниципии Кишинев путем предоставления единовременной материальной помощи в размере 500 леев примерно 2300 гражданам к Международному дню людей с ограниченными возможностями.

- Поддержка социально уязвимых семей путем предоставления финансовой помощи в рамках Социальной службы поддержки семьям с детьми. Этой помощью воспользовалась 241 семья с 557 детьми на общую сумму 1 624 000 леев.

- Инициирование действий по обеспечению социальной интеграции людей с особыми потребностями путем создания условий доступа в общественный и частный транспорт.

- Ремонт и переезд Социальной службы «Персональная помощь» в новое здание, подходящее для нужд детей-бенефициаров.

- Открытие Муниципального медицинского реабилитационного Центра при Городской клинической больнице «Св. Архангел Михаил» при финансовой поддержке столичного бюджета в 35 миллионов леев.

- Улучшение медицинского обслуживания в рамках программы Kusanone, поддерживаемой правительством Японии, которое предоставило Муниципальной детской клинической больнице № 1 грант на сумму 57 240 долларов на покупку нового аппарата УЗИ.

- Укрепление сотрудничества с посольством Франции в Республике Молдова путем оснащения кабинета кинетотерапии в отделении «Неврология новорожденных» Муниципальной клинической больницы № 1 партией специализированного оборудования.

- Капитально отремонтированы три отделения Муниципальной клинической больницы №3 «Святая Троица»: отделения терапии, гинекологии – современные и просторные залы, оснащены медицинское оборудование и новая мебель, - а также отделение неотложной помощи. Восстановлена эстакада для заезда машин скорой помощи.

- Обустроены и приспособлены кухни в 2 центрах временного размещения, что позволило улучшить питание детей.

• Помощь, предоставленная пригородам

- Населенные пункты, входящие в состав муниципия Кишинев, получили больше бюджетных ассигнований в этом году по сравнению с предыдущими годами. Сумма увеличена в два раза, но на определенных условиях.

Муниципалитет профинансирует 70% стоимости проектов, которые будут реализованы в пригородах, остальные 30% выделит местная власть.

Приоритетными проектами на этот год являются:

- Социальная инфраструктура, школы и детские сады

- Водоснабжение и строительство газовых сетей

- Дороги

- Транспорт

• Поддержка, предоставленная Кишиневу другими странами

- Большинством голосов в Муниципальном совете Кишинева одобрено Дополнительное соглашение о сотрудничестве к Протоколу о побратимстве, заключенному между примэрией Кишинева и примэрией Бухареста 4 ноября 1999 года. Соглашение предусматривает продолжение реализации двухсторонних проектов, а также перспективы укрепления отношений между Кишиневом и Бухарестом в областях, представляющих общий интерес.

- Поддержка, оказанная правительством Ленинградской области для обновления Генерального градостроительного плана и обустройства парка возле Цирка.

- Подписание соглашения о сотрудничестве между примэрией сектора 6 муниципия Бухарест и претурой сектора Буюканы муниципия Кишинев. В соответствии с соглашением, будет реабилитирован парк «Алунел» в секторе Буюканы.

- Поддержка, оказанная мэрией города Минск для проектирования и строительства пешеходной аллеи между парками «Валя Морилор» и «Дендрарий».

- Ремонт старого блока (блока А) лицея им. «Георге Асаки» в рамках проекта по восстановлению, стоимостью около 62 млн. леев, при поддержке сектора 1 муниципия Бухарест.

- Обмен опытом с коллегами из Румынии, Украины, Российской Федерации, Турции, Израиля.

• Культурно-художественные и образовательные мероприятия

- Организация мероприятий, посвященных празднованию Рождества. В сотрудничестве с правительством в короткие сроки была установлена и украшена елка в центре столицы, обустроена рождественская ярмарка.

- Более 30 тысяч детей в детских садах столицы получили бесплатные подарки от примэрии Кишинева на новогодних утренниках.

- Бесплатные услуги для детей на площади Великого Национального Собрания – фотографии с Дедом Морозом и некоторые аттракционы. Это первый шаг, а в дальнейшем будут улучшения.

- С завтрашнего дня стартует запуск информационной кампании о Кишиневе. Это видео, которое будет транслироваться в столичном общественном транспорте.

• Сотрудничество примэрии с государственными учреждениями:

Примэрия Кишинева на сегодняшний день хорошо сотрудничает со всеми государственными учреждениями: президентурой, парламентом и правительством. Мы всегда обсуждаем проекты стратегического развития муниципия Кишинев, а также планы, которые предстоит реализовать. Вместе нам удается обсуждать важные темы, а также обмениваться мнениями при анализе сложных проблем. Кроме того, мы намерены реализовать несколько крупных проектов для муниципалитета.

Также мы создали совместные рабочие группы с Министерством внутренних дел, Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты, а также с Министерством культуры, образования и исследований. Таким образом, мы улучшаем услуги для граждан на муниципальном уровне и совместно осуществляем действия, которые принесут только пользу.

• Формирование команды и кадровые перестановки в примэрии Кишинева:

Люди, занимающие на сегодняшний день должности в примэрии Кишинева, были отобраны в соответствии с профессиональными критериями.

Многие из тех, кто подал в отставку по собственному желанию, вероятно, имели на то причины, но у нас были сомнения относительно их неподкупности. Были объявлены конкурсы на все вакантные должности. На основании конкурса был отобран главный архитектор города. Более того, мы открыты для привлечения молодых специалистов, а студенты могут подавать заявления и проходить стажировки в примэрии.

В то же время, впервые в истории Кишинева были назначены все вице-примары. На сегодняшний день есть 4 заместителя примара – это компетентные, профессиональные люди с богатым опытом в своих областях. Члены кабинета примара – это хорошие специалисты, демонстрирующие компетентность и ответственность.

За спиной команды стоят руководители управлений, муниципальных предприятий, директора учреждений, которые, в свою очередь, также окружены специалистами.

Таким образом, вместе с командой мы внедряем эти проекты, предложения и решения, о которых я говорил с самого начала, когда стоял перед вами здесь, объявив о своем желании стать примаром муниципия Кишинев.

Столичная примэрия должна стать крупной фабрикой по производству качественных услуг для муниципия и его жителей.

Уверен, что только вместе мы сможем изменить к лучшему столицу Республики Молдова.

Именно поэтому проекты, которые нам удалось реализовать за 100 дней моего пребывания на посту примара, – это командная работа, и вместе мы продолжим в том же духе.

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