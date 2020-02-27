Самые глубокие тайны секреты: Сенсационные схемы - Подпольные миллиарды: От Олега Вокзала до мужа Жасмин

Сотрудники ФСБ и Следственного департамента МВД предложили заключить досудебное соглашение теневому банкиру Олегу Кузьмину более известному в финансовых кругах как Олег Вокзал — он контролировал банки «Европейский экспресс» и «РегионИнвест». Кузьмина в июне прошлого года арестовали в рамках расследования одного из крупнейших каналов по отмыванию средств — «Ландромата». Знает банкир, действительно, много — в том числе, о скрытых денежных потоках из России в Сирию. Однако Кузьмин пока не решился на сотрудничество: за молчание ему могут хорошо заплатить.

Другая участница «Ландромата» — Елена Платон — уже дает развернутые показания. Она является сводной сестрой организатора «Ландромата» Вячеслава Платона, поэтому знает теневые финансовые механизмы изнутри. Ниже «Снаружка» приведет ее свидетельства.

Карьера Олега Кузьмина как теневого банкира началась давно, а его первый офис располагался прямо в здании Павелецкого вокзала — оттуда его клиенты вывозили баулы наличных. Олегов среди обнальщиков хватало, фамилии в этих кругах не называют, поэтому за Кузьминым с тех пор прочно закрепилось прозвище «Олег Вокзал». Так его в своих показаниях называет даже Елена Платон.

В свое время Олег Кузьмин достиг небывалых высот в теневом банковском бизнесе. Под его контролем был с десяток банков, а над ним — крыша от ФСБ, которая защищала от врагов и конкурентов. Так, по заявлению Кузьмина о вымогательстве ФСБ задержала другого тяжеловеса подпольных финансов Петра Чувилина. Сейчас Чувилин один из основных свидетелей по делу «Ландромата» и, среди прочего, дает показания на самого Кузьмина.

Пиком карьеры Кузьмина стало время, когда ему доверили отмывать деньги, поступающие от объектов сирийской диаспоры (в том числе рынка Марьина роща). Ответственным за этот канал считается бизнесмен Исмаиел Фоузот, который по некоторым данным лично знаком с Башаром Асадом. Также Кузьмин, по словам источников «Снаружки», имел отношение и к отмыванию финансовых потоков турецкой диаспоры в России.

По словам собеседников в правоохранительных органах, именно Кузьмин по рекомендации кураторов стал одним из первых привлекать бойцов спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» для охраны гигантских сумм наличных во время транспортировки.

Как это часто бывает с теневыми банкирами, постепенно у Кузьмина начали охладевать отношения с «крышей» из ФСБ, что негативно сказывалось на объемах средств, проходивших через каналы Вокзала. Тем не менее, как рассказали собеседники «Снаружки», Кузьмин полюбил жить на широкую ногу, покупая недвижимость в Италии и ОАЭ. В результате он начал «прикладываться» к подконтрольным ему денежным потокам. К тому моменту, когда контрагенты это заметили, общая сумма заимствований составила около 10 миллионов долларов — в основном, это были средства сирийской и турецкой диаспор. В таком печальном финансовом состоянии Олег Кузьмин отправился в СИЗО.

В запасе у СД МВД и ФСБ довольно много показаний на Кузьмина от свидетелей, подозреваемых и обвиняемых по «делу Ландромата» (три таких документа есть в распоряжении «Снаружки»).

Так, Петр Чувилин заявил, что Кузьмин был активным участником «Ландромата»: «Кузьмин Олег Владимирович являлся фактическим владельцем Банка «Европейский экспресс» и банка «РегионИнвест», поддерживал хорошие приятельские и деловые отношения с Платоном В.Н., участвовал в «молдавской схеме» от своего банка. Изначально, Кузьмин являлся близким партнером Магина. Банк «Регионинвест» был приобретен Кузьминым О.В. на денежные средства Платона В.Н.».

Ставший перед новым годом обвиняемым по делу «Ландромата» теневой банкир Александр Григорьев изложил следователям известную ему информацию о Кузьмине:

«Примерно в 2013 году Платон познакомил меня с Олегом Кузьминым, который являлся фактическим владельцем банка «Европейский Экспресс». У Кузьмина был какой-то вопрос по одному из клиентов (компании) моего банка «РЗБ», который также обсуживался в «Европейском Экспрессе». После нашего знакомства у нас не было финансовых отношений с Кузьминым Олегом. На одной из встреч Коркин Александр сказал, что Плахотнюк разозлился на меня из-за моего отказа занять место Платона. После этого, по инициативе Плахотнюка в средствах массовой информации начали появляться компрометирующие меня статьи. В этих статьях указывалось, что организатором и идейным вдохновителем «молдавской схемы» являлся я. Меня возмущала такая информация, поскольку данную схему организовывал Плахотнюк и Платон. О том, что статьи выходили по инициативе Плахотнюка, я и Коркин поняли из того, что данные средства массовой информации принадлежали Плахотнюку и он их спонсировал».

Елена Платон в своих показаниях также рассказывала силовикам о Кузьмине:

«Мне знаком председатель одного из российских банков Кузьмин Олег Евгеньевич, в общении его называли «Вокзал». С данным человеком я знакома, он прилетал в Кишинев, привозил документы по открытию корреспондентского счет в «ВС Мoldindconbank S.A.» какого-то банка. У его банка, название которого в настоящее время я не помню, уже имелся открытый корреспондентский счет в «ВС Мoldindconbank S.A.», Олег звонил мне по телефону и обсуждал со мной вопросы по межбанковским операциям его банка с нашим банком. В одном из последних звонков Кузьмин Олег рассказал, что он прилетал с Григорьевым А.Ю. в Молдову на встречу с Плахотнюком и обсуждали какой-то совместный бизнес в финансовой или банковской сфере. При этом Олег в разговоре интересовался не желаю ли я участвовать в их совместном проекте. На предложение Олега я ответила отказом, поскольку не хотела продолжать работу в банковском секторе. Кроме этого, я плохо знала Кузьмина Олега, а с Плахотнюком В.Г. я не хотела работать».

Показания свидетелей и другие материалы дела позволили следствию прочно связать Кузьмина с Платоном и лидером «Демократической партии» Молдавии Владом Плахотнюком. Последние двое, согласно обвинению, являлись организаторами и хозяевами «Ландромата» совместно с Александром Коркиным — человеком, связанным с российскими спецслужбами. В результате по обвинению в совершении незаконных валютных операций в особо крупном размере (ст. 193.1 ч. 3 п. «а») и участии в преступном сообществе с использованием служебного (ст. 210 ч. 3) положения Кузьмину грозит до 30 лет лишения свободы. В такой обстановке ему и предложили сотрудничество со следствием.

По информации источников «Снаружки», знакомых с ситуацией, от Кузьмина хотят, чтобы он дал развернутые показания на 30 персон и банков, имевших отношение к «Ландромату». Также его просят сообщить сведения о других отмывочных каналах. Тем не менее, Кузьмин на сделку пока что не соглашается: по словам осведомленных собеседников, он полагает, что молчание об определенных лицах позволит ему не только получить мягкий срок, но и поправить свое сильно пошатнувшееся финансовое положение. Переговоры между теневым банкиром, следователями и оперативниками продолжаются.

У Елены Платон влиятельных заступников нет, поэтому она активно дает показания. По версии следствия, Елена в России выполняла функции представителя организатора «Ландромата» Вячеслава Платона. Совместив ее рассказ со "); background-size: 1px 1px; background-position: 0px calc(1em + 1px);" target="_blank">свидетельствами Александра Григорьева, можно взглянуть на интересные взаимоотношения среди владельцев отмывочного канала. Изначально «Ландромат» был создан Вячеславом Платоном и Владом Плахотнюком, причем последний всячески скрывал свое участие в проекте и даже встречи с Платоном проводил за пределами Молдавии. В качестве российского партнера пара привлекла решальщика со связями в спецслужбах и в банковском секторе Александра Коркина. Вместе Платон и Коркин находили клиентов для «Ландромата» — в основном это были структуры получателей крупных объемов бюджетных средств. Также Коркин подбирал российских теневых банкиров, готовых участвовать в схеме. Основным из них, сблизившись с Платоном, стал Александр Григорьев. О роли Плахотнюка в «Ландромате» Григорьев изначально не знал, однако, когда Плахотнюк заподозрил Платона в присвоении части прибыли, ситуация изменилась. Лидер «Демократической партии» решил убрать Платона из отмывочной цепочки, заменив его на бизнесмена Илона Шора — мужа певицы Жасмин.

Вячеслав Платон и Владимир Плахотнюк

Коркин свел Григорьева с Плахотнюком, а последний стал убеждать Григорьева отказаться от сотрудничества с Вячеславом Платоном. Не получив согласия от Григорьева, Коркин по просьбе Плахотнюка нашел альтернативного кандидата — им оказался Олег Кузьмин. До этого Кузьмин участвовал в «Ландромате» по предложению Платона, но был не на первых ролях. После этого же он начал сотрудничать напрямую с Плахотнюком.

Напоследок приведем, как работу «Ландромата» «изнутри» описала на допросе Елена Платон:

«Примерно в 2004–2005 г.г. я устроилась на работу в «ВС Мoldindconbank S.A.» Республики Молдова на должность дилера отдела валютных операций. У меня имеется сводный брат (у нас один отец) Платон Вячеслав Николаевич, который являлся прямым акционером указанного банка с долей, не превышающей 5 % от общего количества акций. Наш отец Платон Николай Сидорович также работал директором филиала «ВС Мoldindconbank S.A.» г. Каушаны.

Моему трудоустройству в указанный банк способствовал в большей степени отец, мой брат был не против моей работы в этом банке. На момент моего трудоустройства в «ВС Мoldindconbank S.A.» Платон В.Н. не занимал никаких должностей в названном банке и, по моему мнению, не мог влиять на решения, принимаемые в банке относительно политики развития. Председателем правления «ВС Moldindconbank S.A.» в 2012 году до 2014 года являлась Банарь Светлана Чезаровна, в 2014 году на данную должность был назначен Талмач Леонид Петрович, который являлся одним из первых «губернаторов» руководителем (председателем) Национального Банка Республики Молдова. Короткий период времени –несколько месяцев — между Банарь С.Ч. и Талмач Л.П. председателем правления «ВС Мoldindconbank S.A.» был Карташов Сергей Лазаревич, однако у него не сложились отношения с председателем совета директоров Мырзак Валерьяном Ивановичем и он был уволен.

Банарь С.Ч. очень тепло относилась к моему брату, но в его подчинении не находилась. Какие отношения были у Талмач Л.П. с Платоном, В.Н мне не известно.

Фактически «ВС Moldindconbank S.A.» руководил председатель совета банка Мырзак В.И., который являлся также и акционером банка с долей в размере 12–14 % от общего числа акций. По законодательству Республики Молдова и правилам Национального Банка очень сложно официально получить разрешение на владение крупным пакетом акций банка, однако, несмотря на это, Мырзак В.И. смог получить разрешение на владение до 20% акций.

Мырзак В.И. и мой брат Платон В.Н. поддерживали приятельские отношения, дружескими их назвать нельзя, поскольку Валерьян Иванович был намного старше Вячеслава.

Одним из партнеров моего брата был влиятельный политик и бизнесмен Молдавской Республики Плахотнюк В.Н., которого в нашей стране называют «серый кардинал». Данный человек контролирует большинство парламента страны. Молдова является парламентской Республикой, все руководящие посты в министерствах и ведомствах назначаются парламентом. Плахотнюк В.Г. путем шантажа и подкупа получил под свой контроль большую часть парламентариев, с помощью которых фактически осуществлял контроль Республики. Таким образом, по моему мнению, Плахотнюк В.Г. также контролировал Национальный Банк страны. Службу безопасности Плахотнюка В.Г. возглавлял Валентин Менжинский, который до этого занимал должность министра МВД и директора центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией.

В банке «ВС Moldindconbank S.A.» ходили слухи, что Менжинский владел совместно с Мырзак В.И. спортивным клубом в г. Кишиневе. Таким образом, по моему убеждению, фактический руководитель «ВС Моldindconbank S.A.» Мырзак В.И. мог находиться под влиянием Плахотнюка В.Г. через его руководителя службы безопасности Менжинского Валентина.

Мой брат Платон В.Н. рассказывал, что он с Плахотнюком В.Г. поддерживал приятельские и деловые отношения. Вячеслав рассказывал, что Плахотнюк В.Г. встречался с ним за пределами Молдовы, в других странах. Плахотнюк В.Г. был очень осторожным человеком и старался не афишировать свои связи с Платоном В.Н. Мой брат уважительно относился к Плахотнюку В.Г. и дорожил их отношениями. Плахотнюк В.Г. мог обратиться к брату с какой-то просьбой или одолжением, и, по моему мнению, Вячеслав не отказался бы ему помочь.

Также, одним из партнеров и, можно сказать, товарищем моего брата был Шор Илон, который являлся фактическим владельцем ВC Unibank S.A., ВС Banca de Еconomii SA, ВС Banca Sociala SA. Супругой Шора Илона является российская певица Жасмин, он часто появляется с ней на публике.

Помимо приятельских отношений между Платоном В.Н. и Шором Илоном существовали коммерческие отношения. Шор являлся клиентом «ВС Moldindconbank S.A.» как физическое лицо, а также обслуживал в этом же банке свои молдавские компании. Кроме банковского бизнеса Шор Илон занимался другим бизнесом, он рассказывал, что приобрел в Россий линию по розливу алкогольной продукции — водки «Кремлевская». Шор неоднократно приглашал меня перейти на работу в его банки, на что я ответила отказом, сославшись, что уже имею работу.

Со слов моего брата, Шор И. активно поддерживал, отношения с Плахотнюком В.Г. и Филатом Владимиром Васильевичем (с 2009 по 2013 г.г. премьер-министр Молдовы и.o. президента Молдовы в декабре 2010 года).

Мой брат, по моему мнению, не ладил с Филатом В.В., с которым у Плахотнюка В.Г. имелись большие разногласия по поводу раздела власти. Примерно с 2009 года я занимала должность директора департамента казначейства «BC Moldindconbank S.A.» подчинялась заместителю председателя правления банка Сверенюк Александру Валентиновичу, который курировал казначейство, отдел по борьбе с отмыванием денежных средств, отдел денежных переводов физических лиц.

Мне не знаком Коркин Александр Геннадиевич, от своего брата я не слышала о таком человеке и не знаю какие их могли связывать общие дела.

О Григорьеве Александре Олеговиче я читала в прессе, что он являлся владельцем российских банков «Русский Земельный Банк» и Банк «Западный», участвовал в так называемой «молдавской схеме». Лично с данным человеком я не знакома, никогда не общалась с данным человеком, о его отношениях с моим братом мне также ничего не известно.

Примерно в 2010 году у «ВС Мoldindconbank S.A.» возрос объем операций по приобретению иностранной валюты в следствии необходимости исполнения поступавщих поручений клиентов на покупку валюты за имеющиеся у них рубли. «ВС Moldindconbank S.A.» при получении таких поручений, искал возможность приобрести необходимое количество валюты по оптимальному курсу, однако, поскольку источником приобретения являлись российские рубли, валюта приобреталась в Российской Федерации через российские банки, являвшимися клиентами «ВС Мoldindconbank S.A.». Данные операции совершались с российскими банками, у которых имелось генеральное соглашение с «ВС Мoldindconbank S.A.», в рамках которого, российскому банку открывались корреспондентские счета в рублях».