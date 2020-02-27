Джульетто Кьеза: «Помнить о ста секундах?»

«Уважаемый Джульетто Кьеза, я не хотел бы потворствовать легко возникающим теориям заговора, но, может быть, этот психоз по поводу вируса, который, как утверждают многие эксперты, напоминает обыкновенный грипп, связан с широкомасштабной политической стратегией, нацеленной на то, чтобы положить предел той глобализации, которую мы знаем сегодня? Спасибо за Вашу работу. Карло Матти».

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Дорогой друг, я до сих пор воздерживался от того, чтобы присоединяться к хору комментаторов спорного вопроса о коронавирусе. Делаю это сейчас – не для того, чтобы обсуждать специальные вопросы, которые не входят в мою компетенцию, а потому, что общие, стратегические следствия проблемы уже видны многим.

Я не думаю, что эта эпидемия напоминает обыкновенный грипп. Наоборот, я думаю, что её значение беспрецедентно. Это доказывают меры, действительно исключительные, принятые китайским правительством и, к сожалению, неспособность итальянской системы, во всяком случае, до сих пор, противостоять совершенно новым чрезвычайным обстоятельствам.

Наблюдая за последствиями, которые уже разворачиваются на глазах у всех, и за прогнозами на будущее в экономике и международной ситуации, нельзя сказать ничего другого, – не останавливаясь на худших подозрениях – кроме того, что мы имеем дело с планетарным событием гигантского масштаба, сходным по своим последствиям с «войной низкой интенсивности», цель которой – поставить на колени целые страны.

У нас нет доказательств, что здесь мы имеем дело, как Вы пишете, с «широкомасштабной политической стратегией». Но мы воочию убеждаемся, что общество, в котором мы живём, тяжело больно и чрезвычайно уязвимо, подвержено опасностям и трагедиям таких размеров, каких человечество раньше не знало, кроме разве что ужасов мировых войн. Какова бы ни была режиссура, и даже без режиссуры, это общество движется к катастрофе.

Это глобализация, которой желал и добивался Запад, создала монстров, сегодня питающих страхи миллиардов людей, которым говорили, что мы идём к благосостоянию. Коронавирус – предпосылка для глобального беспорядка, долгосрочные последствия которого будут ещё тяжелее, чем то количество смертей, которые вызовет инфекция.

Несколько недель назад часы учёных-атомщиков показали рекордный уровень угрозы – «меньше ста секунд». Учёные думали об атомной опасности. Коронавирус – не атомная опасность, но может стать чем-то подобным, если не хуже. Насчёт атомных бомб, по крайней мере, можно довольно точно рассчитать и предсказать, где они и как перемещаются. Но сотни лабораторий, в которых делают бесчеловечные изобретения, – вне всякого контроля. И населены учёными, уже лишёнными свободы понимания и находящимися на службе у сумасшедших, опасных для себя и для других.

Джульетто КЬЕЗА

Перевод Е.Исуповой

Источник: Facebook #Коронавирус #ДжульеттоКьеза