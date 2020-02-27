Правительство утвердило проект о перенаправлении прибыли НБМ

Правительство одобрило законопроект о перенаправлении прибыли Национального банка Молдовы. Если уставный капитал составляет менее 4% от общего объема денежных облигаций Национального банка, тогда прибыль, доступная для распределения, будет полностью выделена для увеличения уставного капитала. Если уставный капитал составляет от 4% до 10% от общего объема денежных облигаций Национального банка, тогда 50% прибыли, доступной для распределения, будет выделена на увеличение уставного капитала, а 50% будет переведено в доход государственного бюджета. В случае, если уставный капитал составляет более 10% от общего объема денежных облигаций НБМ, тогда прибыль, доступная для распределения, будет полностью переведена в государственный бюджет, передает IPN.

„Продвижение законопроекта уменьшит финансовое давление на государственный бюджет в среднесрочной и долгосрочной перспективе в результате обслуживания государственных облигаций, выпущенных в 2016 году, с суммой прибыли, доступной для распределения Национальным банком в соответствующем финансовом году”, - заявил министр финансов Сергей Пушкуца на заседании правительства. По его словам, проект прошел публичные консультации, был проанализирован и согласован с НБМ и партнерами по развитию.

Проект должен быть передан парламенту.

Об этой инициативе президент Игорь Додон объявил две недели назад. Эксперты Независимого аналитического центра Expert-Grup отметили, что инициатива посягает на независимость НБМ, компрометирует усилия по капитализации учреждения и не представляет жизнеспособного решения проблемы государственного долга, спровоцированного „кражей миллиарда”.