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Стал известен список депутатов, летавших на прием к Шору в Израиль
27.02.2020

"Великолепная шестерка" Плахотнюка и Шора. Практически все депутаты парламентской группировки Pro Moldova летали в Израиль, и это не отрицает даже сам Андриан Канду. Побывав в качестве гостя на телепередаче Logica Puterii, которую проводит Sputnik Moldova, Канду ответил на вопрос, кто летал, а кто не летал с ним в Израиль:

- Например, Владимир Чеботарь не ездил с этим визитом в Израиль. Это был частный визит, который был организован в контексте предстоящих зимних праздников. Это люди, с которыми мы сблизились, и когда вы хотите куда-нибудь поехать, вы выбираете людей, с которыми вам лучше, и вы хотите с ними общаться, - пояснил Канду.

Стало быть, если из шести депутатов, покинувших ДПМ, не летал лишь Чеботарь, то все остальные, делается вывод, летали - это Сырбу, Граур, Падневич и Репещук.

Все они, помимо Канду и Чеботаря, также ныне входят в формирование Pro Moldova - теневой проект Плахотнюка и Шора, возникший после того, как остальная часть партии демократов все-таки решилась полностью порвать с Плахотнюком и прошлым и очиститься от этого неприятного и губительного шлейфа за собой.

Эти же ребята (Канду, Чеботарь и прочие) решили продолжать жить по-старому.

 Дан Дудка


 
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