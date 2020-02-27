Президент Додон всех успокоил: Вирус насытится жертвами из поколения пожилых людей

Дорогая мама, можешь не переживать за своих детей и внуков. Нам ничего не угрожает. Игорь Додон всех нас успокоил. Оказывается, хищный вирус насытится жертвами из поколения пожилых людей. А в этом случае, как считает Игорь Додон, нам паниковать не следует.

Почему именно так он считает? - Не знаю.

Почему это не повод для беспокойства? - Ну... возможно потому, что Додон и весь круг его ближайших коллег - Филип, Дьяков, Кику - давно уже похоронили "людей третьего возраста". А мы-то - недалекие - желаем этим людям долгих лет жизни, радуемся тому, что они с нами.

Надеюсь, что Игорь Додон, как минимум, извинится перед всем Вашим поколением. Пусть скажет, что его не правильно поняли. Пусть промурчит, что журналисты исказили его слова. Это, пожалуй, единственное, что можно требовать от человека, который никогда не был ни хозяином своего слова, ни своих поступков.

Марк Ткачук, @Facebook