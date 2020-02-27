Вячеслав Негруцэ бьет тревогу: Самые известные приватизации были сделаны в избирательные годы

Собственностью государства продолжают управлять сомнительные люди, которые в прошлом были частью окружения бывшего лидера ДПМ Владимира Плахотнюка, а в то же время стали лицами из окружения президента Игоря Додона. Вице-председатель парламента Александр Сусларь утверждает, что схемы в Metalferos продолжаются, а деньги будут направлены на предвыборную кампанию президента Игоря Додона, передает IPN.

„Нынешнее правительство не было назначено для сокращения схем, оно было назначено для их размножения. Схемы в Metalferos продолжаются, а деньги будут направлены на финансирование кампании Игоря Додона. В то же время утверждается, что Владимир Андронаке, человек из окружения Владимира Плахотнюка, сейчас находится в окружении Игоря Додона, управляет не только Metalferos, но и другими схемами. У меня есть вопросы о том, что происходит с собственностью Республики Молдова”, - заявил Александр Сусларь в ходе передачи „Punctul pe Azi” на телеканале TVR Moldova.

И бывший министр финансов Вячеслав Негруца бьет тревогу по поводу приватизации и концессий, которые проводятся в Республике Молдова, особенно в предвыборные годы.

„Хочу напомнить, что самые известные приватизации в Республике Молдова были сделаны в избирательные годы. В 2008 году до выборов 2009 года была приватезирована гостиница Кодру и многие другие. Кто там был главным? Опять же, имя Игоря Додона фигурирует. В 2014 году были те известные концессии и те активы, потерянные государством и BEM. В 2019 году у нас были выборы, в 2018 году приватезирован Дом печати, столовая и прочее”, - заявил Вячеслав Негруца.

По мнению Вячеслава Негруцэ, президент Додон очень хорошо знает, какая государственная собственность плохо фигурирует в регистрах государственной собственности и ссылается на изменение руководства в Агентстве публичной собственности.

„Стоит обратить внимание на это молниеносное изменение, которое было сделано с главой Агентства публичной собственности. Вероятно, некоторые из них были недостаточно лояльны и не отреагировали на первый призыв, чтобы сделать так, как их просят”, - добавил Вячеслав Негруца.

В заключение Вячеслав Негруца отметил, что к концу этого года, когда будут президентские выборы, еще одна половина страны может быть выведена через офшоры, чтобы кто-то обеспечил себе политический комфорт на следующие четыре года.