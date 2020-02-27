Андрей Нэстасе готов баллотироваться на президентских выборах этого года

Лидер Партии „Платформа достоинство и правда” Андрей Нэстасе не уступит никому место на предстоящих президентских выборах, которые должны состояться осенью этого года. Бывший министр внутренних дел говорит, что решение 2016 года, которым уступил место Майе Санду, не повторится осенью 2020 года, передает IPN.

„Тот шаг, которогое я когда-то сделал и не принес плоды, я больше не повторю. Я не тренируюсь ради тренировок. Есть десять лет борьбы, в течение которых был удален Владимир Плахотнюк, если понадобится, то и Игоря Додона удалим через десять месяцев. Я боролся и борюсь за единение политических сил”, - заявил Андрей Нэстасе в ходе передачи „Политика Натальи Морарь” на телеканале TV8.

Андрей Нэстасе уточняет, что готов баллотироваться на пост президента на осенних выборах этого года.

„Я готов сделать это, но решение примет Партия „Платформа достоинство и правда”. В тот момент, когда ППДП решит, что это я, я обращусь ко всем силам в стране, чтобы они поддержали меня”, - добавил Андрей Нэстасе.

В ходе предвыборной кампании на должность президента 2016 года Андрей Нэстасе отозвал свою кандидатуру и поддержал Майю Санду, лидера Партии действия и солидарности.