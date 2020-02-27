Срочно! В Румынии подтвержден случай коронавируса у мужчины: Его заразил итальянец, приезжавший в гости — он общался с десятками людей

Семь членов семьи заболевшего также находятся на карантине — их охраняет полиция.

26 февраля вечером директор Департамента по чрезвычайным ситуациям Раед Арафат сделал официальное заявление о том, что подтвержден первый случай заболевания коронавирусом в Румынии. Это мужчина из уезда Горж.

По словам Арафата, в доме заразившегося гражданина Румынии проживает еще 7 человек — все они находятся на карантине под охраной. Сам больной в ближайшее время специализированный транспортом будет доставлен в Бухарест в медклинику.

Сам итальянец уже покинул Румынию — он находится под наблюдением медиков на родине.

Удивительнее всего, по словам Раеда Арафата, что и у заболевшего, и у итальянца нет никаких симптомов заболевания: ни температуры, ни кашля, ни недомогания. А вот вирус в крови обнаружен…

Тем не менее, румынские врачи пытаются взять под наблюдение всех, кто общался с итальянцем. Это и многочисленные жители городка из уезда Горж, и пассажиры с экипажем самолетов, на которых он прилетел в Крайову и улетел обратно

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