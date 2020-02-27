Заявление: Открывается новая страница для политической системы Республики Молдова. Больше не нужно будет 10-15 тысяч евро, чтобы запустить партию

Адвокат Ион Дрон считает, что в результате постановления Конституционного суда Республики Молдова, которое предусматривает, что для регистрации политической партии более не потребуется получить как минимум 4 тысяч подписей от не менее чем половины административно-территориальных единиц второго уровня Республики Молдова, открывается новая страница для политической системы Республики Молдова, сообщает ТРИБУНА.

«Постановление Конституционного суда является историческим, потому что открывается новая страница для политической системы Республики Молдова, точнее для системы политических партий. Этот закон повысит гражданскую активность населения и ускорит демократические процессы. Если до сих пор требовалось не менее 10-15 тысяч евро для создания партии – для формирования инициативных групп, для сбора подписей на территории …, сегодня это больше не нужно. Те, у кого много денег, и те, у кого нет денег, будут на равных условиях. Таким образом, будет стимулироваться политическая активность, тем, кто захочет создать партии, больше не придется идти просить денег. С 31 июля открывается новая возможность для партий. Также изменится демократия в партиях», – сказал он в прямом эфире в социальной сети.

В то же время, Дрон подчеркнул, что «годами предпринимались попытки отменить это довольно жесткое положение закона, в условиях Республики Молдова, для тех, у кого нет денег, и у кого много денег», и вот, 25 февраля этого года, нынешний Суд «решил не слушать политиков, а следовать своим суждениям».

«У этого постановления есть только преимущества, не вижу ни одного недостатка», заключил адвокат, который также является одним из авторов обращения, поданного в КСМ, после которого было принято это постановление.

Кристина Гурез