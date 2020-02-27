Закон о политических партиях должен быть изменен: Для регистрации политической партии необходимо собрать 300 подписей»

В результате постановления Конституционного суда Республики Молдова, которым текст «число которых не может быть менее четырех тысяч» Закона № 294 от 21 декабря 2007 года о политических партиях был объявлен неконституционным, депутат фракции PAS Блока ACUM Серджиу Литвиненко утверждает, что может быть принято положение из первого закона о политических партиях – для регистрации формирования необходимо 300 подписей, сообщает ТРИБУНА.

Депутат объявил, что вскоре PAS придет с законодательной инициативой о внесении поправок в вышеуказанный закон.

«Вскоре мы представим законопроект, который приведет законодательство в согласование с соответствующим решением Суда. На первый взгляд кажется разумным, что для регистрации политической партии необходимо собрать 300 подписей. Как это было в первом законе политических партий, принятом в 1991 году», сообщил Литвиненко в социальной сети.

ТРИБУНА напоминает: 25 февраля этого года Конституционный суд объявил неконституционным текст «число которых не может быть менее четырех тысяч» в главе I и главе II « На момент учреждения партии ее члены должны проживать в не менее чем половине административно-территориальных единиц Республики Молдова второго уровня и при этом не менее 120 членов в каждой из указанных административно-территориальных единиц» подпункта d) части (1) статьи 8 Закона № 294 от 21 декабря 2007 года о политических партиях.

В то же время, парламент должен пересмотреть Закон № 294 от 21 декабря 2007 года о политических партиях в соответствии с суждениями, приведенным в постановлении Суда до 31 июля 2020 года, в противном случае – компетентный орган обеспечит регистрацию политических партий с соблюдением условий, установленных законом, за исключением положений, объявленных неконституционными.

Кристина Гурез