SMS от правительства Молдовы: откуда у кабмина телефонная база

Сообщение от имени кабмина получили на мобильный телефон многие жители Молдовы: власти рассказали, откуда у них телефоны граждан.

В среду многие жители Молдовы получили SMS-сообщение от правительства страны по поводу мер предосторожности для предотвращения заражения коронавирусом нового типа.

"Сообщаем, что эта акция по информированию населения реализована по инициативе министерства здравоохранения, труда и социальной защиты в рамках национальной информационной кампании по предотвращению инфекции коронавируса нового типа", - отметили в министерстве. Предвосхищая вопрос "Откуда у правительства телефонные номера?", в Минздраве отметили, что "это бесплатная социальная акция, организованная в партнерстве с национальными операторами мобильной связи".

Молдавские власти 24 февраля объявили "желтый код" из-за риска заражения коронавирусом нового типа. Это связано с ростом числа заболевших в некоторых регионах Италии, где находится одна из самых больших молдавских диаспор. Такое заявление сделала министр здравоохранения, труда и соцзащиты Виорика Думбрэвяну.

Что это значит простыми словами? Власти решили таким образом усилить взаимодействие между ответственными структурами. Каждое ведомство получит план действий.

Как пояснила министр, "желтый код" подразумевает координацию усилий властей для предотвращения проникновения в страну коронавируса нового типа.

В Италии зарегистрировано уже около 400 случаев заражения коронавирусом, несколько городов с населением более 50 тысяч человек - в карантине. Число жертв коронавируса в Италии достигло 12 человек к утру среды 26 февраля.

В Молдове не было зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом.

Правительство страны держит ситуацию под контролем, отслеживает развитие событий, в случае необходимости кабмин готов отреагировать мгновенно, уточнил президент. По словам Додона, если ситуация потребует более экстренных мер, он готов созвать Высший совет безопасности Молдовы.