Кирьякова: не "проморгают" ли коронавирусную инфекцию молдавские врачи

Заведующая реанимационным отделением Инфекционной больницы имени Тома Чорбэ Галина Кирьякова в эфире радиостудии Sputnik Молдова ответила на вопрос, возможно ли, что в Молдове случаи заражения коронавирусной инфекцией "ускользнут" от внимания медиков.

В соцсетях стало активно распространяться мнение, что если в Молдову придет коронавирус, то его никто не заметит. Люди будут болеть, врачи начнут принимать заболевание за сезонный грипп, правильные диагнозы ставить не будут, и так продолжится, пока эпидемия естественным образом не утихнет. Насколько возможно подобное развитие ситуации, рассказала врач-инфекционист Галина Кирьякова.

"ВОЗ выпустила указание, в каких случаях следует подозревать коронавирус, у кого мы должны брать анализ на эту болезнь. Соответствующие тесты у нас есть, и мы уже брали такие анализы, когда к тому были показания", - отметила Кирьякова.

Как подчеркнула инфекционист, лаборатории в Молдове располагают тестами для диагностики, однако количество их ограничено, и делать анализы всем обратившимся без серьезных к тому показаний, просто вследствие возникшей паники, врачи не могут.

"Любой чих у нас люди воспринимают, как показания к тому, чтобы обследоваться на коронавирус. Мы не обследуем всех, но тех, у кого будут показания, мы проверим", - добавила Кирьякова.

По словам эксперта, сначала у человека берут анализы на обычный грипп. Сейчас в Молдове, кстати, очень много случаев выявления вирусов, которые вызывают схожие симптомы: риновирус, энтеровирусы, аденовирусы. И первый анализ у больного берут именно на их наличие, поскольку, заявила инфекционист, необходимо сначала исключить наиболее вероятные и наиболее банальные причины, которые могли вызвать недомогание.

Кроме того, подчеркнула Кирьякова, в Молдове сейчас очень высокий процент заболевших гриппом. И нам в первую очередь стоит опасаться именно гриппа, а не коронавируса.