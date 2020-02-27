Предупреждение – в Молдове резко меняется погода: В ближайшие часы похолодает до 2 градусов тепла, ожидается дождь и даже… снег!

Осталось совсем немного времени и от почти весеннего тепла не останется и следа [расклад по часам]

Еще вчера народ радовался: температура воздуха днем достигла +15 градусов, люди стали активно раздеваться, в Кишинева даже встречались граждане в майках.

Ничто не предвещало изменений и утром в четверг: было солнечно и около 9 градусов тепла.

Однако, как предупреждают синоптики, это затишье перед бурей.

Уже в 14.00 погода начнет резко меняться в сторону ухудшения – похолодает до 8 градусов (на севере – до 6), небо затянет облаками (на севере начнётся дождь).

На 9 утра в Кишиневе было 9 градусов тепла и солнце, но дальше...

В 17.00 нам обещают в Кишиневе уже всего 4 градуса тепла, возможен дождь (на севере Молдовы всего 2 градуса выше нуля и местами – снег с дождем).

В 20.00 в Кишиневе два градуса тепла и, как обещают, снег с дождем (на севере снежок!).

В 23.00 в Кишиневе два градуса тепла и снег с дождем, на севере страны – около нуля, осадки в виде небольшого снега.

К утру пятницы, 28 февраля все закончится, а днем и вовсе температура воздуха поднимется до 9 градусов тепла.

ЛИДИЯ ТКАЧ