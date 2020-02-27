Колонел, ты офигел: В Молдове начали бороться с полицейскими - нарушителями ПДД

Министр МВД признал проблему, отметив, что ранее на их правонарушения закрывали глаза.

Премьер Ион Кику потребовал у министра внутренних дел Павла Войку принять меры по отношению к водителям, которые передвигаются по городу в машинах с затемненными стеклами. Глава кабмина отметил, что в последнее время отмечается все больше подобных случаев. Этот вопрос был обсужден в начале заседания правительства.

- В особенности, речь идет о людях из силовых органах, в погонах. Профилактические кампании были и прежде, но вижу, что к подобной практике возвращаются. Прошу вас в следующие две недели предпринять меры, чтобы этот тренд сошел на ноль, - заявил Ион Кику.

Павел Войку признал правоту премьера, отметив, что чаще всего виновны полицейские, которые закрывают глаза на подобные нарушения.

- Мы обратили внимание, что на подобные нарушения идут и некоторые чиновники. Мы обратим на них внимание, как и на полицейских, которые обходят стороной эти случаи, - ответил Войку.

ПАВЕЛ МУНТЯН