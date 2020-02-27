27 Февраля 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Свежее из печки: Объединить Молдову с Приднестровьем по примеру Ирландии
27.02.2020

"Является ли дело объединения Ирландии соответствующим возможному объединению Румынии с Молдовой? По большей части, да. Приднестровская проблема могла бы разрешиться, если бы был проведен референдум в остальной части Республики Молдова о признании независимости этого региона (референдум уже был в Тирасполе, но он не признан международным сообществом).

В Румынии следовало бы появиться партии, созданной по примеру ирландской Шинн Фейн, которая ставит целью объединение острова, но и выдвигает крайне прагматичные решения по проблемам граждан. Такой референдум по теме объединения нужен и Румынии или, как минимум, изменение Конституции [чтобы объединение было предусмотрено Основным законом]". 

Поскольку тему "германского варианта" Бухарест не тянул по очевидным финансово-экономическим обстоятельствам, "ирландский вариант" куда более реалистичен, хотя по-прежнему бесконечно фантастичен.

@TM


 
Количество просмотров:
122
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.