Свежее из печки: Объединить Молдову с Приднестровьем по примеру Ирландии

"Является ли дело объединения Ирландии соответствующим возможному объединению Румынии с Молдовой? По большей части, да. Приднестровская проблема могла бы разрешиться, если бы был проведен референдум в остальной части Республики Молдова о признании независимости этого региона (референдум уже был в Тирасполе, но он не признан международным сообществом).

В Румынии следовало бы появиться партии, созданной по примеру ирландской Шинн Фейн, которая ставит целью объединение острова, но и выдвигает крайне прагматичные решения по проблемам граждан. Такой референдум по теме объединения нужен и Румынии или, как минимум, изменение Конституции [чтобы объединение было предусмотрено Основным законом]".

Поскольку тему "германского варианта" Бухарест не тянул по очевидным финансово-экономическим обстоятельствам, "ирландский вариант" куда более реалистичен, хотя по-прежнему бесконечно фантастичен.

@TM