Мнение: армия спецагентов Запада разрушает Молдову

Лидер национального движения «Воевод» убежден, что Молдову разрушают согласно четко разработанной стратегии.

Целая армия спецагентов из разных служб и сотни неправительственных организаций занимаются в нашей республике политикой обмана и устрашения: не подчинимся – получим хаос.

Уже и самому неискушенному стало понятно, что все 15 республик бывшего СССР были варварски разграблены, а экономика и инфраструктура были целенаправленно уничтожены.

Пока людей кормили печеньками и обещаниями о «светлом завтра», переманивая граждан в лагерь европейских ценностей, Молдова погибала.

Печально, что передовая интеллигенция страны приняла это как само собой разумеющееся и даже подливала масла в огонь, в нужный момент и по указанию сверху.

- Целая армия агентов спецслужб и неправительственных организаций сделала все, чтобы в том числе и в Молдове было разрушено сельское хозяйство, промышленность, а население стало массово уезжать за рубеж. Наши внуки еще будут платить за те кредиты, которые набрали прозападные власти Молдовы. Причем схемы воздействия Запада на нас вполне ясны: не подчинимся – получим хаос, - написал Николай Паскару в своем блоге на портале Noi.md.

Были обрушены все бывшие республики СССР, но в особенности пострадали Армения, Грузия, страны Балтии и с некоторым опозданием Украина, где в 2014 году грянул хорошо отработанный, в том числе и в Молдове в 2009 году, Майдан.

- Агенты западных спецслужб во всех сферах нашей жизни ищут новые уязвимые места, чтобы затем ударить по ним и навязать очередные рекомендации МВФ. Из Прибалтики уехали практически все перспективные граждане, в Армении и Грузии – всего лишь видимость политической стабильности на фоне внутренних противоречий. Мир в этих регионах, по сути, лишь сублимируется, - пояснил лидер национального движения «Воевод».

Особую благодарность Запада заслуживает Джордж Сорос, который взрастил уже третье поколение манкуртов, воюющих против своей родины и народа.

Именно они способствовали тому, что Украина потеряла Донбасс, не говоря уже о Крыме, жители которого приняли решение ради собственного будущего, а не выгоды чужого дяди в Евросоюзе или в США.

Михаил Генчу