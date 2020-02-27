За сутки выявлено 70 случаев заболевания гриппом – коронавируса нет

Врио директора инфекционной больницы им. Т. Чорбэ сообщил данные о респираторных болезнях за последние сутки.

На сегодняшнем заседании Национального координационного совета по контролю за распространением коронавируса, Серджиу Василицэ сообщил, что за последние сутки выявлено 70 новых случаев заболевания гриппом.

Граждане обратились в столичную инфекционную больницу с жалобами на симптомы болезни – после обследования выяснилось, что среди них нет инфицированных коронавирусом.

Из общего количества обратившихся, 27 гражданам потребовалась госпитализация, передает moldpres.

Также и Минздрав сообщил, что за прошедшие 24 часа сотрудники Пограничной полиции не выявили лиц с симптомами китайского вируса при пересечении КПП на молдавской границе.

По данным Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний, с 31 декабря 2019 года до 26 февраля 2020 года клинически и лабораторно подтверждено 81 027 случаев инфицирования коронавирусом нового типа (COVID-19) и 2 763 летальных исхода:

- 2 716 человек скончались в Китае,

- 15 в Иране,

- 11 в Италии,

- 11 в Корее,

- 4 в Японии, включая международные перевозки,

- 2 в Гонконге,

-1 во Франции,

- 1 на Филиппинах,

- 1 в Тайвани.

Напоминаем, что при первых же симптомах респираторной инфекции следует обратиться к семейному врачу, во избежание печальных последствий для остальных членов семьи и близких, и не рисковать своим здоровьем и жизнью, занимаясь самолечением.

Михаил Генчу