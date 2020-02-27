Зима вспомнила про Молдову – на севере республики идет снег

Несмотря на то, что по календарю уже почти весна, на север Молдовы пришла снежная зима. Жители нескольких районов публикуют фотографии красивого снегопада - с крупными хлопьями и полным безветрием.

Пока в Кишиневе теплынь и жители столицы гуляют по улицам в легких куртках, в Дрокии и Рышканах наступила зимняя сказка, с невероятно красивыми пейзажами деревень, облачившихся в белые наряды, передает ProTV.

Дождь со снегом наблюдается в Сороках, Флорештах и Бельцах, как сообщают постоянные читатели «Блокнота Молдовы».

Пока не поступало информации об осадках в районах, расположенных южнее Бельц.

Михаил Генчу