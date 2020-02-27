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Владимир Путин может действительно приехать в Молдову, на подписание договора о урегулировании приднестровского конфликта.
27.02.2020

   Некоторые российские чиновники  рекомендуют Президенту России поддержать какого никакого пророссийского Президента Молдовы. И лучшим шагом для этого, по их мнению, стал бы официальный визит Владимира Владимировича в Молдову. Как будто более важных дел, больше нет.

   Однако, Дмитрий Николаевич, тот что Козак, не испытывает оптимизма на эту тему, и вспоминая 2003 год, предложил поставить условие молдавским коллегам.

    Ходят #слухи, что переговорщики от Молдовы и Приднестровья уже якобы согласовывают и готовят к подписанию какой-то "план урегулирования", к возможному приезду  Владмира Путина. 
Но нам, верится с трудом. 

     И всё таки, косвенно, это подтверждается усилением давления. Желание заблокировать экономическую деятельность Приднестровья и как следствие вынудить его руководство пойти на значительные политические уступки, очевидно. Хотя,  куда уже отступать приднестровцам, не понятно. И так, их сговорчивость "вне всяких похвал".

   И это ещё не все. Представили молдавского президента уже даже побывали в Киеве. Они пытаются уговорить Киевские власти подключиться к блокаде. Додон готов вернуть Платона и разрешить экспорт мяса из Украины, который ранее был запрещен.

  Однако на Украине не хотят и слушать. Не удалось даже согласовать официальный визит Додона в Киев. Зеленский не хочет встречаться и разговаривать. 

    Мы так думаем,  в этой ситуации визит президента России под большим вопросом. Игорь Николаевичу,  придется довольствоваться визитом друга Германа Грефа.  Тоже знаете, не сахар.

@TM


 
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