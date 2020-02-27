Владимир Путин может действительно приехать в Молдову, на подписание договора о урегулировании приднестровского конфликта.

Некоторые российские чиновники рекомендуют Президенту России поддержать какого никакого пророссийского Президента Молдовы. И лучшим шагом для этого, по их мнению, стал бы официальный визит Владимира Владимировича в Молдову. Как будто более важных дел, больше нет.

Однако, Дмитрий Николаевич, тот что Козак, не испытывает оптимизма на эту тему, и вспоминая 2003 год, предложил поставить условие молдавским коллегам.

Ходят #слухи, что переговорщики от Молдовы и Приднестровья уже якобы согласовывают и готовят к подписанию какой-то "план урегулирования", к возможному приезду Владмира Путина.

Но нам, верится с трудом.

И всё таки, косвенно, это подтверждается усилением давления. Желание заблокировать экономическую деятельность Приднестровья и как следствие вынудить его руководство пойти на значительные политические уступки, очевидно. Хотя, куда уже отступать приднестровцам, не понятно. И так, их сговорчивость "вне всяких похвал".

И это ещё не все. Представили молдавского президента уже даже побывали в Киеве. Они пытаются уговорить Киевские власти подключиться к блокаде. Додон готов вернуть Платона и разрешить экспорт мяса из Украины, который ранее был запрещен.

Однако на Украине не хотят и слушать. Не удалось даже согласовать официальный визит Додона в Киев. Зеленский не хочет встречаться и разговаривать.

Мы так думаем, в этой ситуации визит президента России под большим вопросом. Игорь Николаевичу, придется довольствоваться визитом друга Германа Грефа. Тоже знаете, не сахар.

@TM