Это не шутка! Президент Молдовы отвечает на вопросы граждан по телефону

Каждую неделю Игорь Додон будет звонить по одному из оставленных ему номеров, чтобы лично отвечать гражданам на их вопросы.

Ежедневно глава государства получает десятки сообщений от граждан. Некоторые пишут о том, что хотели бы поговорить с ним и оставляют свои номера телефонов. По одному из них Игорь Додон позвонил в рамках очередного выпуска передачи «Президент отвечает».

"Алло! Госпожа Нина Фрунцэ? – Да. – Меня зовут Игорь Додон, я президент Республики Молдова, вы мне написали, что хотите поговорить со мной. Я Вас слушаю".

Это не шутка, а реальный случай. Президент Игорь Додон решил ответить на вопросы жителей страны по телефону. Игорь Додон также объявил, что каждую неделю будет звонить по одному из оставленных ему номеров, чтобы лично отвечать гражданам на их вопросы.