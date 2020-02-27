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«Дом печати отдадим Чайке»
27.02.2020

    В начале прошлого года, накануне парламентских выборов, после которых демпартия утратила власть в Молдове, бывшая столовая Государственной канцелярии была продана всего за 9 миллионов леев. Также, были приватизированы 2 000 квадратных метров Дома печати за сумму всего в 16 млн леев.

   RISE Moldova тогда провела расследование, указав, что цена, по которой были совершены эти транзакции, была намного ниже рыночной, а покупателями стали три компании, созданные незадолго до совершения сделки. Антикоррупционная прокуратура возбудила уголовное дело по факту отчуждения этих двух зданий, и в августе на них был наложен арест.

     И вот, эту недвижимость планируется вернуть в собственность государства для того, чтобы продать компании «Промышленный экологический оператор». Но мы, то знаем, эта компания планирует начать строительство мусоросжигательных заводов на территории Молдовы. И уже ведутся переговоры, с рядом европейских стран о закупке оборудования. 

Как известно, в Европе данные заводы закрываются. Вот несколько таких, «б/у»  заводов и собирается купить компания.

  При этом, в связи  с  «утратой доверия»,  у сына экс-прокурора России на родине возникли какие-то сложности. Свой головной офис он якобы планирует  перевести в Молдову. И здание «Дома Печати» ему приглянулось.

Журналистов то, оттуда, уже давно выгнали.

@TM


 
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