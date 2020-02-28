Посольство Италии: Мы являемся свидетелями распространения недостоверных новостей о санитарной ситуации в Италии

„Мы являемся свидетелями вызывающего беспокойства распространения недостоверных и тревожных новостей о санитарной ситуации в Италии, что не отражает реалии заразного явления, которое остаётся довольно ограниченным некоторыми зонами в пределах нескольких областей”. С таким комментарием выступило посольство Италии в Кишинёве, отметившее, что правительство Италии оперативно реагирует на чрезвычайную эпидемиологическую ситуацию, вызванную новым вирусом COVID-19, обеспечивая максимальную прозрачность и ясность, передаёт IPN.

Зон, в которых были приняты ограничительные меры, всего две: одна из них расположена в области Ломбардия, другая – в области Венеция. И они составляют всего 0,05% от общей площади территории Италии. Что касается других случаев, связанных с двумя упомянутыми очагами, то в соответствующих населённых пунктах, в зависимости от серьёзности ситуации, были приняты необходимые меры, такие как закрытие школ или отмена спортивных и культурных мероприятий, в основном в целях профилактики.

Италия сотрудничает с соседними государствами с целью разработки согласованных протоколов и совместных планов действий по контролю за людьми, въезжающими в эти страны.