Маршруты общественного транспорта в столице продлят до Arena Chișinău

Мэр Кишинева Ион Чебан сообщил, что Arena Chișinău, которую власти обещают открыть к 1 мая, свяжут с городом дополнительным транспортом, чтобы у граждан была возможность регулярно добираться до нового объекта. Об этом Чебан рассказал после посещения комплекса вместе с представителями спортивных федераций и муниципальными советниками.

“Для нашей столицы это станет возможностью принимать гостей из разных стран. Это коммерческий, но также и культурно-социальный проект, который позволит развивать спортивную сферу, а также – почему бы и нет – туризм в нашей страны. Там можно будет заниматься различными видами спорта, такими как волейбол, гандбол, мини-футбол, баскетбол, плавание, теннис и другие.

У наших спортсменов будет возможность тренироваться дома, а не где-то в другом месте. По моему мнению, этот комплекс поможет в развитии спортивной культуры на национальном уровне. Что касается помощи со стороны мэрии, маршруты 4 микроавтобусов будут продлены таким образом, чтобы конечная их остановка была на территории Arena Chișinău. Это №166, 123, 140 и 191. Также здесь будет конечная остановка автобуса №5”, – написал Чебан.

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