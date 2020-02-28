Судя по поведению «АКУМ» в парламенте – они просто неадекваты, - Цырдя

Члены блока «АКУМ» демонстрируют в парламенте сплошные истерики и неадекватность.

К такому выводу депутат и политолог Богдан Цырдя пришел, проанализировав поведение блока «АКУМ» в последнее время. И с ним сложно не согласиться.

- Я думал, что в блоке «АКУМ» одни истерики. Но все больше фактов говорят о том, что они просто неадекваты.

20 февраля они яростно требовали отчет премьера Иона Кику в парламенте. 21 февраля Ион Кику пришел. И что вы думаете? Они заблокировали трибуну, не дали ему выступить!

Сегодня, 27 февраля, они потребовали отчет министра соцзащиты о ситуации в стране с коронавирусом. Министр пришла. Угадайте, что сделали господа из блока «АКУМ»? Они покинули зал заседаний.

Когда начали обсуждать проект об индексации пенсий два раза в год, вернулись в зал. Сами ранее поддержали идею, и сами же стали протестовать против этого! Дескать, не надо два раза в год! Вдруг инфляция в октябре взлетит за 20%? Откуда деньги возьмем? Оставьте индексацию раз в год, в 4.8%! И чтобы не все получали индексацию, а только некоторые, как сейчас!

Вы всё еще считаете, что они психически здоровы? Мне кажется, ответ на поверхности, - написал Богдан Цырдя на своей странице в Facebook.

Михаил Генчу