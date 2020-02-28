В Ленинградской области задержали молдаванку, 10 лет скрывавшуюся от Интерпола

В городе Тосно Ленинградской области задержана гражданка Молдовы, которая была объявлена в международный розыск за торговлю людьми.

Тосненские полицейские и оперативники Интерпола задержали 36-летнюю молдаванку в квартире панельной девятиэтажки на проспекте Ленина. Как сообщает местная пресса, в Россию подозреваемая в торговле людьми Наталья Дрэгэнел приехала в 2007 году, скорее всего, нелегально. Последние два года она проживала в квартире своего 26-летнего сожителя в Тосно.

Уроженка города Григориополь находится в международном розыске с 2009 года - ее 10 лет разыскивали по всему миру. На родине женщину ожидает мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время подозреваемая находится под стражей.

Михаил Генчу