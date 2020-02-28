Пенсии будут индексировать два раза в год. Парламент принял закон в первом чтении

Все пенсии, вне зависимости от размера, будут индексироваться два раза в год. Правительство будет рассчитывать надбавки исходя из уровня инфляции. Такой законопроект одобрил Парламент сегодня, в первом чтении.

Согласно новому механизму, правительство будет повышать пенсии два раза в год в зависимости от уровня инфляции. В апреле индексацию будут проводить учитывая инфляцию за последний триместр прошлого года. Октябрьская индексация пенсий будет основываться на инфляции за текущей год.

Также будет индексироваться размер социальных выплат, пособий по инвалидности и компенсаций ликвидаторам Чернобыльской аварии.

Как отмечают представители законодательного органа, данный проект не распространяется на пенсии прокуроров, судей, депутатов, министров и других чиновников, у которых есть привилегии при начислении пенсий.

В декабре 2019 года депутаты уже приняли законопроект о индексации пенсий два раза года. Тогда парламентарии предложили в апреле индексировать пенсии согласно потребительскому индексу за последние три года, а в октябре индексировать пенсии которые ниже прожиточного минимума.

В начале февраля 2020 года, правительство предложило изменить законопроект. Согласно новым поправкам, все пенсии будут индексировать дважды в год, но исходя из уровня инфляции, а не из индекса потребительских цен.

Прожиточный минимум в Молдове составляет 1726 леев. Около 400 тысяч человек получают пенсию ниже этой суммы. Всего на начало 2019 года в Молдове было зарегистрировано 700 887 пенсионеров.

Депутаты ППДП объявят вотум недоверия правительству, если закон об индексации пенсий будет изменён.