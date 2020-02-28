Мэрия Кишинева введет штрафы за неиспользование недвижимой собственности

Сегодня в Кишиневе есть немало как недостроенных и заброшенных, так и старых, разрушающихся зданий, уродующих город, — такие, к примеру, как гостиница Național и бывший кинотеатр «Искра».

Генпримар Кишинева Ион Чебан в ходе телепередачи на канале NTV Moldova уточнил, что эти здания сейчас являются частной собственностью, и привести их в порядок не так просто, передает NOI.md со ссылкой на acualitati.md.

— Их купили ранее задешево, а теперь ждут повышения цены, ничего при этом не делая. На данный момент мы разрабатываем документацию для решения этой проблемы. Решение заключается в разработке системы наказания за неиспользование собственности в течение определенного времени после ее покупки. К примеру, если в течение 2 лет работы не начинаются, то спустя 3 месяца после истечения этого срока накладывается немалый штраф, спустя еще несколько месяцев — второй, и так до тех пор, пока бездействие перестанет быть выгодным для владельца здания, — рассказал генпримар.

Что касается конкретно здания гостиницы Național, то Ион Чебан отметил, что в его отношении сейчас идут судебные разбирательства, а у примэрии есть концепция использования здания и благоустройства прилегающей территории.