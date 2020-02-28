Жемчужина Молдовы - Крикова: Погреба с вином Путина: где хранится личная коллекция российского президента

Сейчас «Крикова» — популярное туристическое направление. По подземному хранилищу туристов возят на автомобилях или красном трамвайчике. Говорят, что там есть даже позолоченная коляска, в которой возили президента Путина во время его визита. Погреб напоминает подземный город — там есть дороги со светофорами и дорожными знаками, а улицы названы в честь вин, которое хранятся вдоль стен, — например, улица Каберне или улица Совиньон.

Винодельня занимает 50 гектаров, на которых в том числе расположены пять больших дегустационных залов со старинными интерьерами и деревянной мебелью, созданной молдавскими ремесленниками. «Европейский зал» предназначен для конгрессов и деловых встреч, «Президентский зал» — для встреч на высшем уровне, в том числе приемов государственных деятелей со всего мира. В «Каминном зале» проводятся частные обеды в узком кругу. В дегустационном зале «Большой дом» полностью воссоздано традиционное молдавское жилище с деревянными балками, а зал «Морское дно» отличается оригинальным известняковым потолком и акустикой, напоминающей звуки подводного мира.

«Каминный зал» CIRCOVA

Винодельня была основана в 1952 году, когда Молдавия еще была советской республикой. Сейчас она выпускает более 150 сортов вина: от пино-нуар, каберне совиньон и мерло до ркацители, алиготе и совиньон. «Крикова» известна как первая молдавская компания, которая начала производить игристое вино методом монаха Дома Пьера Периньона. Посетители рассказывают, что там работают пять женщин, которые ежедневно вручную поворачивают 35 000 бутылок.

«Президентский зал» CIRCOVA

В криковских подвалах хранится выдающаяся коллекция вин, созданная в 1954 году. Она включает в себя почти 1,3 млн бутылок вина, из которых каждое обладает особыми свойствами и необычной историей. Вина в коллекцию собирались по всему миру. Самый примечательный экспонат — красное десертное вино «Пасха в Иерусалиме». Это вино было создано в 1902 году и разлито в 400 бутылок, из которых сейчас сохранилась только одна. В коллекцию также входит уникальный ликер Яна Бехера, созданный в 1902 году в Чехии и содержащий экстракт 27 лечебных трав.

Самая печально известная часть криковской энотеки — вино, когда-то принадлежавшее нацистскому военноначальнику Герману Герингу. Это почти 2000 бутылок таких вин, как мозель, бордо, порту, токай и шабли. Все они были произведены из винограда, собранного в 1940-х годах, и привезены Герингом из оккупированных Германией стран. После войны советские солдаты привезли их в Москву в качестве трофеев. Почти все вино было выпито, а остатки коллекции сохранены на криковском заводе.

Зал «Морское дно» CIRCOVA

В числе высокопоставленных лиц и мировых лидеров, которые посещали винодельню, — канцлер Германии Ангела Меркель и вице-президент США Джо Байден. С 2002 года в криковских погребах хранится личная коллекция вина Путина. Каждый политик, которые посещает завод, получает право на личную именную коллекцию с персональной табличкой.

Личная коллекция Владимира ПутинаLeisa Tyler/LightRocket via Getty Images

Для посетителей, которые хотят познакомиться с миром криковских вин, лучший вариант — купить пакет Premium Gold, который включает в себя тур по винодельне и посещение частного дегустационного зала, где можно попробовать 11 вин. В стоимость включены обед и сувенирный набор с игристым и красным вином. Итоговая цена составляет $185 с человека. Традиционный дегустационный пакет стоит всего $65 с человека.

@MT