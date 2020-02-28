Виктор Шелин: s "Если власти Молдовы найдут украденный миллиард с помощью США или ЕС, то эти страны конфискуют деньги

Если власти Молдовы найдут украденный миллиард с помощью США или ЕС, то эти страны конфискуют деньги согласно закона по отмыванию денег и Молдова получит НОЛЬ!

Именно по этой причине МВФ требует, чтобы деньги в НАЦБАНК вернуло Правительство через налоги для народа!

Именно по этой причине в Парламенте по требованию ЕС уже лежит закон по отмыванию денег, ко орый преследует интересы США и ЕС, но не Молдовы.

Я категорически против принятия закона без экспертизы бизнеса РМ- утверждаю, что США и ЕС берут каждого гражданина и инвестора в Молдове под тотальный контроль.

Я утверждаю, что если Молдова примет этот закон, нам будет очень трудно привлекать инвестиции в Молдову как от гастарбайтеров, так и от бизнеса ЕС, СНГ, КИТАЯ, Ближнего Востока и Турции.

@Т-ВМ