Виктор Шелин: s "Если власти Молдовы найдут украденный миллиард с помощью США или ЕС, то эти страны конфискуют деньги

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Если власти Молдовы найдут украденный миллиард с помощью США или ЕС, то эти страны конфискуют деньги согласно закона по отмыванию денег и Молдова получит НОЛЬ!
Именно по этой причине МВФ требует, чтобы деньги в НАЦБАНК вернуло Правительство через налоги для народа!
Именно по этой причине в Парламенте по требованию ЕС уже лежит закон по отмыванию денег, ко орый преследует интересы США и ЕС, но не Молдовы.
Я утверждаю, что если Молдова примет этот закон, нам будет очень трудно привлекать инвестиции в Молдову как от гастарбайтеров, так и от бизнеса ЕС, СНГ, КИТАЯ, Ближнего Востока и Турции.
@Т-ВМ
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