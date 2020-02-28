Павел Филип: Новое руководство ДПМ было избрано абсолютно демократическим путем

Реформирование Демократической партии Молдовы основано на демократических действиях, ради которых нынешний лидер партии Павел Филип готов „отдать голову на отсечение”. Экс-премьер Филип утверждает, что новые вице-председатели были избраны демократическим путем членами партии.

„Я предоставил членам партии алгоритм, девять областей деятельности, эквивалент девяти министерств, которые есть в правительстве, чтобы каждый вице-председатель отвечал за одну область и сформировал параллельное правительство ДПМ”, - заявил Павел Филип в ходе передачи „Cutia Neagră” на телеканале TV8.

Павел Филип говорит, что члены партии предложили по 2-3 кандидатуры для каждой области, а тайным голосованием были избраны определенные люди, которых впоследствии лидер ДПМ взял на себя ответственность и выдвинул на должность вице-председателей.

Таким образом, это был абсолютно демократический процесс, хотя в настоящее время он все еще не доволен деятельностью возглавляемого им формирования.

„Если г-н Андронаке или кто-то другой получил бы большинство голосов, я сдержал свое слово и считаю, что это демократический процесс. Я до сих пор не доволен работой Демократической партии, но не я сформировал эту команду. Команды формируются постепенно. У меня нет претензий к коллегам из партии и фракции”, - заявил Павел Филип, когда его спросили, доволен ли он тем, что Владимир Андронаки стал вице-председателем.