Нулевой пациент уже в Молдове

Нас ожидает пандемия коронавируса – то есть эпидемия в мировых масштабах, предупреждает ВОЗ. В Европе принимаются беспрецедентные меры безопасности. В Италии введен карантин на уровне регионов и населенных пунктов, полиция и армия контролируют ситуацию, закрыты гостиницы, школы, музеи, храмы, служащих переводят на дистанционную работу, стоматологическая помощь оказывается только в срочных случаях. Соседние страны делают все, что могут, для изоляции подозрительных. И только в Молдове убеждены, что коронавируса у нас нет, хотя из имеющихся тестов на COVID-19 не использован ни один и ни одного больного пневмонией не обследовали.

Анкета как средство постановки диагноза

Так называемый «нулевой пациент», возможно, уже прибыл. Приезжих из Италии беспрепятственно пропускают в Молдову. В аэропорту есть термосканер, но какая от него польза, если в течение как минимум 14 дней после заражения симптомы не проявляются и температуры нет?

В среду министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну уверенно заявила, что за последние 24 часа в страну не въезжали люди с симптомами COVID-19. Откуда эта уверенность? Прямыми рейсами из Турина, Милана и Рима только за эти сутки прибыли 436 человек, а сколько приехали автобусами и на машинах? Каждому предложили заполнить бланк эпидемиологической анкеты «для дальнейшего мониторинга семейным врачом на дому». Но сколько таких людей и где они стоят на учете – неизвестно. И даже если они действительно встали на медицинский учет – что это даст?

53 концерта – пир во время чумы

Власти объявили желтый код опасности. Но при этом в рамках 54-го международного фестиваля «Мэрцишор-2020» запланированы 53 концерта, открытие - 1 марта.

В поликлиниках – ужасающие, опасные скопления людей, они стоят в очередях по полтора-два часа и больше. В Италии можно позвонить семейному врачу по телефону, попросить совета. Сделать то же самое советует и наш минздрав в СМС-сообщениях, разосланных некоторым гражданам. Но в нашей «электронной Молдове» даже записаться к доктору по телефону удается не везде!

Министр образования, культуры и исследований Корнелиу Попoвич запретил учащимся и педагогам выезжать за границу в период каникул 5-8 марта, но что он сделает, если кто-то уедет? Главное управление образования, молодежи и спорта Кишинева рекомендовало детсадам чаще и тщательней мыть помещения, а весенние утренники проводить только после 12 марта. Пока это все. Не пора ли закрывать школы и детсады на карантин и решать, что будет с экзаменами?

Важный вопрос – выдача пенсий. Как пенсионеры будут получать их – станут толкаться на почте в очередях, как обычно? Можно ли выделить транспорт и средства индивидуальной защиты почтальонам, чтобы они развозили пенсии по домам хотя бы до лета?

Можно ли обязать банки хотя бы временно вернуть прежний режим оплаты коммунальных услуг в течение всего рабочего дня, чтобы люди не стояли в очередях, заражая друг друга?

Есть ли паника? Нет!

В этой ситуации поражают политики, планирующие массовые акции и встречи с избирателями. Это говорит о полном игнорировании опасности со стороны тех, кто должен показывать пример бдительности, ответственности, кто должен первым выполнять указание минздрава – не скапливаться, без лишней надобности не выходить из дома.

Во вторник президент Игорь Додон и глава МВД Павел Войку осмотрели зону прилета аэропорта и убедились, что сотрудники - в масках и перчатках, а термосканеры измеряют температуру. Затем глава государства вместе с представителями минздрава побывал в инфекционной больнице имени Тома Чорбэ и пообещал провести заседание высшего совета безопасности, посвященное риску эпидемии. Во вторник вечером в телеэфире президент сообщил о поездке в северные районы для встреч с гражданами…

Не паниковать призывают многие. Один депутат даже предлагает на своей страничке в социальной сети ввести административное наказание для тех, кто обсуждает тему коронавируса, называя их «троллями». Но никто и не паникует. Люди просто хотят знать, что делать, если у них возникнут симптомы респираторного заболевания. Ответы минздрава их не устраивают.

Сколько у нас коек?

Чиновники от здравоохранения явно не знают, что говорить, и «путаются в показаниях». Директор национального агентства общественного здоровья Николае Фуртунэ в ходе передачи «Cutia neagră» на телеканале TV8, с одной стороны, отметил, что приняты все меры информирования и выявления приезжающих в страну носителей COVID-19. С другой стороны, Фуртунэ признал, что невозможно обнаружить вирусоносителя: теплосканеры неэффективны при инкубационном периоде в 14 дней, когда клинические признаки не проявляются, без тестов вообще ничего нельзя сказать.

«Были люди в аэропорту с подозрением на инфекцию, но когда они попали к врачам, это не подтвердилось», - утешил Фуртунэ. А тесты применяли? Минздрав с прошлой недели говорит, что их всего 480, значит, не потратили ни одного.

Еще минздрав говорит, что есть запас лекарств на 60 дней – то есть на 60 дней работы больниц в обычном режиме, но не в режиме эпидемии. Есть запас медицинских халатов и брюк – но это не те защитные костюмы, какие носят в Китае и Италии. А есть ли средства распыления дезинфицирующих растворов и сами эти растворы в достаточном количестве?

Коек в инфекционной больнице в случае неблагоприятного развития ситуации явно не хватит. Весь арсенал средств индивидуальной защиты, - остатки 14-15-летней давности, с тех времен, когда был птичий грипп. Врачи полагают, что это еще пригодно. Привозить в обычные больницы инфицированных коронавирусом – значит приближать катастрофу: зараза распространяется через контакты, по вентиляционным каналам, больные неинфекционными болезнями подхватят еще и вирус. Куда все же будут госпитализировать зараженных?

Для семейных врачей нет транспорта – он есть только для депутатов и судей

Главный вопрос: куда обращаться, если есть подозрительные симптомы?

Врачи давно на дом не выезжают даже в городах, не говоря уже о селах. В Кишиневе есть государственные медицинские центры, в которых пациентов вынуждают подписывать отказ от такой услуги, как выезд врача на дом. Обвинять поликлиники рука не поднимается. Для семейных врачей никогда не было, нет и не будет транспорта - он есть только для депутатов, судей, прокуроров. Семейный врач просто не силах посещать больных на дому.

И получается, что в городе пациент поедет к доктору сам, а по дороге и в очереди на прием перезаразит множество людей. Больные из сел вообще никуда не поедут, им медицинской помощи ждать неоткуда.

Справится ли скорая помощь? Ведь врачи, стоящие на передней линии сами беззащитны. Что будет, если мы останемся без медиков?

Минздрав назвал врачей «поставщиками медицинских услуг»

Многие уже поняли, что речь идет не об обычной вспышке респираторной инфекции. На центральном рынке Кишинева и на улицах столицы праздношатающихся стало меньше. Граждане активно ищут в аптеках средства индивидуальной защиты и лекарства – и не находят. Противовирусные препараты пропали, маски подорожали. Премьер Ион Кику говорит, что аптеки имеют полное право увеличивать стоимость медицинских масок: торговая надбавка не регулируется. Хорошо, а как быть с совестью? Если мы живем по принципу «товар-деньги-товар», если в пресс-релизе на тему эпидемии минздрав называет врачей «поставщиками медицинских услуг» - тогда, конечно, никто не может запретить спекулянтам наживаться на общей беде.

Ион Кику осудил виновных в повышении цен на маски: по его словам, на складах есть запасы, а дефицит искусственно создан для того, чтобы продавать грошовый товар (старая цена – 75 бань) по 10-15 лей. Правительство, оказывается, все же может своим постановлением ограничить коммерческую надбавку на маски. Значит, может ограничить и на лекарства, ведь они у нас самые дорогие в регионе. Где гарантия, что аптеки не взвинтят цены на жизненно необходимые препараты?

Комаровского – в министры

Глава кабинета министров сказал, что из повестки заседания правительства убрали проект постановления об инициировании переговоров по соглашению между Молдовой и Китаем о взаимной отмене виз, но это якобы никак не связано с эпидемией. Но зачем же делать вид, что ничего не происходит?

По словам премьера, Молдова готова противостоять коронавирусу, правительство отреагировало вовремя – в тот самый момент, когда ВОЗ объявила предупреждение в связи со вспышкой в Китае. Но даже на сайте минздрава первые материалы появились только 24 февраля. Обещали «завтра» запустить ролик на телеканалах – где он?

Глава кабмина говорит, что правительство не будет каждый день выступать по телевизору и «заниматься популизмом», комментируя развитие эпидемии. И это печально. В Италии премьер ежедневно рассказывает в телеэфире о о принимаемых мерах. Кто будет информировать нас?

Те, у кого есть интернет, могут смотреть видео знаменитого харьковского педиатра Евгения Комаровского. Он делает грамотные обзоры ситуации через каждые два-три дня, дает советы и утешает. Может, Комаровского попросить возглавить наш минздрав – он явно знает, что нужно делать?

Молдова пережила немало эпидемий – мы страдали от вспышек вирусного гепатита, туберкулеза, дифтерии, холеры. И всегда знали: у власти есть четкий план борьбы, она работает. Многие еще помнят, как эвакуировали людей из Кишинева во время холерной эпидемии, как все ручки общественных зданий были обернуты марлей, пропитанной хлоркой… И вот впервые у людей нет ощущения, что государство может их защитить и знает, как это сделать.

Откровения Немеренко

Бьет в набат бывший министр здравоохранения Алла Немеренко, обвиняющая власти в запоздалом реагировании.

«Меня настораживает то, что говорят, что все в порядке, - пишет Немеренко в Facebook. - Во Франции, Германии бьют тревогу, а здесь все в порядке. Меня пугает эта уверенность… Людям нужно вдалбливать. Люди не меняют свое поведение за один день. По телевизору нет никакой информации. В самолетах, в аэропорту нужно устранить скопление людей».

По мнению Немеренко, у нас большие проблемы с реанимационным оборудованием: «Вентиляторы и мониторы в удручающем состоянии, они нужны при пневмонии и дыхательной недостаточности, почти все пациенты нуждаются в этой поддержке. Утверждается, что у нас достаточно таких аппаратов, между тем больницы едва справляются. Это либо грубая некомпетентность, либо безразличие. Приобретите хотя 20-25 вентиляторов, пожалуйста!».

О средствах индивидуальной защиты медработников: «Нужны не медицинская туника, халат и брюки, а специальные костюмы с козырьками с высокой степенью защиты (как у космонавтов). Мы знаем, сколько врачей и медсестер заболели в Китае. Они умерли... Пожалуйста, позаботьтесь о медицинском персонале и не подвергайте его риску. Румыния закупает 1,7 миллиона костюмов. А мы? Сколько у нас есть и есть ли, сколько мы покупаем?».

А закрытые капсулы для транспортировки пациентов? «Предполагаю, что нет ни одной, - справедливо указывает бывший министр. - У нас не было риска заражения вирусом Эбола, поэтому у нас их и нет. Сколько мы их получили? Как я понимаю, заболевших будут возить в больницы райцентров на машинах скорой помощи. Что будет и с пациентами, и с медперсоналом?».

Понятно, что главная цель Немеренко – скомпрометировать политических оппонентов. Понятно, что, будь она по-прежнему министром, возможно, вела бы себя иначе. В ситуации, когда нужна максимальная сплоченность, правая оппозиция ставит на первое место интересы борьбы за власть. Но бывший министр права, когда говорит, что наша полуразваленная система здравоохранения абсолютно не готова реагировать. Виноваты в этом не социалисты, которых правым удобно винить во всех бедах, но все власти, которые целенаправленно разрушали медицину, пытаясь приспособить ее к каким-то чужим стандартам. На пути к «евроинтеграции» свои стандарты уничтожили, чужие так и не освоили. Но можно выделить деньги на борьбу с эпидемией, что-то купить в срочном режиме, без всяких тендеров, например, те же рентген-аппараты, которые есть даже не в каждом районе, не говоря уже о каждой поликлинике. Это делается?

Печально то, что при всех властях у нас никто никогда не хотел принимать серьезных решений, все боялись и боятся ответственности в любой сложной ситуации, будь то война в Приднестровье, экономический кризис или эпидемия. Наши чиновники готовы действовать только по инструкциям ВОЗ и прочих «международных партнеров». Но ВОЗ и МВФ сейчас нет до нас никакого дела, ведь стран, которые борются с бедой, уже около трех десятков.

Вероятность того, что коронавирус обойдет Молдову стороной, минимальна, учитывая то, сколько наших граждан проживают в Италии, считает Немеренко. Надежда одна: «Температура воздуха поднимется, а исследования показали, что с ее повышением устойчивость вируса уменьшается. Если это и произойдет, то только благодаря матери-природе, а не нашим усилиям».

Немеренко призвала не поддаваться панике, не ездить в общественном транспорте, не посещать рынки и супермаркеты, избегать публичных мероприятий, больше гулять на свежем воздухе, многократно мыть руки. «В аэропорту наши пассажиры привыкли буквально дышат в затылок впереди стоящему, - пишет она. - В- США, если стоящий сзади пассажир приблизится менее чем на метр, на него сразу косо посмотрят. Граждане должны дисциплинированно отнестись к возможной угрозе… Помните, все в ваших руках. Следуйте советам врачей и сохраняйте спокойствие!».

Александр КАЗАНСКИЙ