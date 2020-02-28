Игорь Додон: все «царьки» должны покинуть молдавскую систему юстиции

Глава государства в очередной раз обратил внимание на том, что не все молдавские судьи – плохие люди. Из-за того, что некоторые поддались соблазнам и возомнили себя «царьками», нельзя говорить и думать обо всех, что они бандиты и коррупционеры.

– Один из основных элементов реформы юстиции – именно оценка неподкупности судей. Что они сделали, что получили, и так далее, – сказал глава государства.

Президент еще раз подчеркнул тот факт, что все, кто когда-либо был замешан в разных незаконных схемах в юстиции, должны уйти, а сама система должна очиститься.

Михаил Генчу