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Общество
Игорь Додон: все «царьки» должны покинуть молдавскую систему юстиции
28.02.2020

Глава государства в очередной раз обратил внимание на том, что не все молдавские судьи – плохие люди. Из-за того, что некоторые поддались соблазнам и возомнили себя «царьками», нельзя говорить и думать обо всех, что они бандиты и коррупционеры.

– Один из основных элементов реформы юстиции – именно оценка неподкупности судей. Что они сделали, что получили, и так далее, – сказал глава государства.

Президент еще раз подчеркнул тот факт, что все, кто когда-либо был замешан в разных незаконных схемах в юстиции, должны уйти, а сама система должна очиститься.    

 Михаил Генчу


 
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