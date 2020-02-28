Безработный выиграл 2 000 000 леев в билете «Золотые пирамиды»

58-летний безработный мужчина из села Булбоч Сорокского района за несколько мгновений стал миллионером. Михаил Букатарь выиграл топовый приз в билете «Золотые пирамиды» - 2 000 000 леев!

Счастливчик купил в продуктовом магазине в соседнем селе по одному лотерейному билету каждого типа. Потерять дар речи его заставил билет «Золотые пирамиды».

Михаил не работает, разведен, его дочь живет за границей. Мужчина живет один в стареньком родительском доме и уже знает, как потратит огромный выигрыш. Часть денег пойдут на улучшение здоровья. 16-й по счету миллионер Национальной лотереи планирует купить дом и помочь своим близким.

Стоимость билета «Золотые пирамиды» - 30 леев.

«Золотые пирамиды» заряжены 2 топовыми выигрышами по 2 000 000 леев, 4 - по 1 000 000 леев и 6 суммами по 500 000 леев. Призовой фонд билета составляет 94 500 000 леев!

На сегодняшний день Национальная лотерея предоставила выигрыши на сумму более 400 миллионов леев.

Михаил Генчу