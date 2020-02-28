И даром квартиры не нужны: Как Кишинев превращается в город-призрак

И если представить, сколько человек уже пакует чемоданы, становится не по себе.

Согласно обновленным данным статистики, с 1989 года население Молдовы сократилось почти на миллион человек. В то же время эксперты не берутся с точностью утверждать, насколько оскудела наша земля. Возможно, не берутся, чтобы не шокировать цифрами оставшихся в стране граждан, так как то, что массовая эмиграция убивает Молдову, уже видно невооруженным глазом — десятки сел на грани вымирания, еще примерно столько же опустели. И с каждым годом процесс миграции, к сожалению, только усиливается.

В городе, откровенно говоря, не особо чувствовалось чемоданное настроение граждан. Ну поделится с тобой друг, что знакомые его знакомого уехали на ПМЖ в Италию или коллега приятеля, выиграв Green Card, в эйфории оформляет документы для выезда в США. Да, люди уезжали и уезжают из города, но не складывалось что ли впечатление, что это происходит массово, что люди бросают все нажитое непосильным трудом и уедут навсегда даже из столицы.

Такое обманчивое впечатление складывалось у меня ровно до того момента, пока я не попыталась познакомиться со своими соседями по лестничной площадке. А если быть точнее, пока соседка не постучала в мою дверь, чтобы собрать деньги на уборку подъезда. Обращаться за солью у нас давно уже дурной тон. Разговорились. Как выяснилось, она уже 10 лет живет в Праге. В Кишинев приезжает только проверить состояние квартиры, потому что сдавать не хочет, а продать не может - не берут «двушку» в пятиэтажной «хрущевке» даже за бесценок.

Другой наш сосед уже 17 лет живет в Греции. Летом в квартире сделал ремонт, закрыл и уехал. Еще один - живет в Италии. Квартира также пустует и закрыта. Более того, практически на всех этажах нашего подъезда так же. Квартиры пустуют, владельцы давно и, возможно, даже очень благополучно живут за рубежом.

Тут не то что за солью не к кому обратиться, если вдруг случится какое-то несчастье и будешь кричать в подъезде: «Пожар!» - ни до кого не докричишься, просто потому что никого и нет!

К слову, в новостороях с жильцами ситуация чуть получше, но ненамного. Одна моя знакомая недавно приобрела недвижимость в свеженьком новострое. Дом сдали в эксплуатацию год назад, так он до сих пор не заселен даже на половину. Квартиры отремонтированные пустуют и ждут, пока их приобретут. А они и даром не нужны нашим людям, если те окончательно и бесповоротно решили, что в Молдове жизни нет... Пройдитесь вечером около этих новых громадных «человейников» - практически во всех окнах света нет.

Такими темпами пройдет еще несколько лет, и наши города, как и молдавские села, превратятся в забытые богом городки из фильмов о Диком Западе, где из населения остались только владельцы салунов, ну и сорняки - перекати-поле.

Увы! Но все к этому идет. И общая негативная атмосфера в стране и ситуация в городе настраивает население, не только молодое, уехать подальше. И если представить сколько человек уже пакует чемоданы, становится как-то не по себе.

А что остается делать тем, кто не хочет уезжать?

НАДЕЖДА ОДУДОВСКАЯ