Две трети случаев коронавируса еще даже не выявлено: ученые уверены, что миру пора готовиться к пандемии

Вирусологи заявляют о необходимости новых мер по защите людей от опасной инфекции.

Научный журнал Science опубликовал довольно пессимистичное интервью с ведущими вирусологами и эпидемиологами университетов Оксфорда и Гарварда. Инфекционный поход коронавируса COVID-2019 приобретает мировой размах и справиться с ним с каждым днем становится все сложнее. Заболевшие неизвестной ранее инфекцией есть уже на всех материках.

Коронавирус атакует Ближний Восток: Оман, Иран, Бахрейн. Более 10 городов в Италии оказались под карантином. Эпидемия коронавируса в Южной Корее стремительно набирает обороты. А Япония признает, что поставить лайнер Diamond Princess на 14-дневный карантин было плохой затеей: до сих пор приходят новости о новых заболевших среди пассажиров корабля.

Ученые из Королевского колледжа в Лондоне приводят неутешительные данные: скорее всего, около двух третей случаев инфицирования коронавирусом еще не выявлено. А о чем это может говорить? Увы, о всемирной пандемии.

ЗАКРЫТИЕ ГРАНИЦ НЕ СПАСАЕТ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока старается избегать этого страшного слова. Но научное сообщество склоняется к мысли, что шансов сдержать эпидемию остается все меньше.

- Я настроен пессимистично, - говорит эпидемиолог Оксфордского университета Кристофер Дай и отмечает, что распространение коронавируса уже невозможно контролировать. Специалист и его коллеги считают, что необходимо пересмотреть работу санитарных и медицинских служб в нынешних условиях.

До сих пор все их силы были сконцентрированы на сдерживании вируса. Была задача - не дать инфекции вырваться за пределы Китая. Предотвратить проникновение коронавируса в другие страны, отслеживать тех, кто контактировал с инфицированными, сажать их в карантин на две недели… Но, когда эпидемия коронавируса фактически приобрела глобальный характер, то меры по ограничению международных поездок уже не выглядят столь эффективными, как первоначально. Настало время выработать новую тактику. Стоит задуматься о закрытии школ и вузов, массовой подготовке больниц к приему пациентов и введению драконовских правил карантина. Плюс ко всему, ситуация начнется меняться, когда будет изготовлена и протестирована оптимальная вакцина.

- Борьба сейчас заключается в том, чтобы сохранить систему здравоохранения в рабочем состоянии и не допустить панику, - говорит специалист по моделированию инфекционных заболеваний в Северо-Восточном университете США Алессандро Веспиньяни.

МАРИЯ БЕРК