В Молдове, благодаря Санду, появится еще одна унионистская партия

Бывший депутат Виталия Павличенко уверена, что «бывшие компоненты Блока ACUM станут унионистскими».

В своем блоге Павличенко пишет: «Я сделала ставку на то, что бывшие члены блока «ACUM» станут унионистами, и мы надеемся на эту искренность, прекратив враждебность по отношению к унионистам, которые являются самыми подлинными европейцами. На президентские выборы надо идти в три колоны, одна из которых – европейская, другая – унионистская, с соответствующими кандидатами, и третья – из гражданского общества», написала Павличенко.

Виталия Павличенко считает, что «это должно было произойти еще на местных выборах, после того, как блок ACUM осознал, что их альянс c ПСРМ полностью консолидировал социалистов. Более того, по словам Павличенко, сейчас партии Майи Санду и Андрея Нэстасте «стали более открыты к диалогу с унионистами, учитывая важность президентских выборов».

ПАВЕЛ МУНТЯН