Главная U.S. News & World Report (США): станет ли Молдавия Украиной для Трампа? США потеряют эту восточноевропейскую страну и уступят ее России, если Вашингтон не наведет мосты с ключевыми людьми Молдавии, уверяют авторы. Самым «ключевым» человеком оказывается, по их мнению, бежавший из страны Владимир Плахотнюк, обвиненный Помпео в коррупции и лишенный им въезда в США… Республика Молдова когда-то была образцом для других участников реализуемой Евросоюзом программы «Восточноевропейское партнерство». Сегодня эта страна, зажатая между странами-членами Евросоюза (с запада), сепаратистским отколовшимся советским Приднестровьем (с востока) и русскоговорящим регионом Украины (с юга), продолжает оставаться самой бедной экономикой на Европейском континенте. Молдавия все больше отдаляется от евроатлантизма, от американских идеалов и европейской интеграции и все больше укрепляет связи с Россией. Молдавия оказалась забытой по нескольким причинам, среди которых можно назвать внутренние раздоры между членами Евросоюза, а также процедуру импичмента в Соединенных Штатах. К сожалению, мы не можем больше откладывать действия в Молдавии. В этой стране образовалась поддерживаемая Москвой диктатура, а ее президентом сегодня является человек, члены семьи которого имеют совместный бизнес со связанными с Кремлем олигархами, тогда как сам президент преследует своих прозападных оппонентов. Это государство, потерявшееся во время переходного периода, теперь рискует повторить судьбу Украины. Прозападная революция произошла в Молдавии в 2009 году после нескольких десятилетий коммунистического правления. Эта страна получила ощутимую выгоду в виде либерализации визового режима для граждан Молдавии, ратификации торгового соглашения с Евросоюзом, а также предоставления щедрого финансирования со стороны Соединенных Штатов. Серьезным структурным изменениям препятствовали коррупция и кумовство, однако под воздействием влиятельных и прозападно настроенных бизнесменов, включая Владимира Плахотнюка и созданной коалиции с участием Демократической партии, молдавская Социалистическая партия была вынуждена отказаться от установления глубоких дипломатических связей с Россией и подписать соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Плахотнюк был единственным противовесом нынешнему президенту страны Игорю Додону. Но после того как Плахотнюк решил покинуть страну в июне прошлого года, Додон начал уводить Молдавию с европейского пути. Молдавия сегодня имеет глубокие связи с Москвой. Благорасположение Америки, выраженное в словах и делах, оказало заметное влияние на политическое направление Молдавии. Во время правления коалиции с участием Демократической партии американские демократические идеалы воспринимались как достижимые. Реформа, дискурс и политический плюрализм считались более предпочтительными средствами в сравнении с тактикой запугивания, которая реализовывалась с помощью газовых контрактов, запрета экспорта и других угроз. Все эти перечисленные меры в течение долгого времени демонстрировали цели российского президента Владимира Путина, который добивался того, чтобы сначала разделить это постсоветское государство, а затем править в нем. Молдавия была далека от идеала, однако ее фокус все еще был направлен в сторону Запада. Нынешняя ситуация в Молдавии сложилась после выборов в 2019 году, в результате которых четыре основные партии раскололи электорат, и в результате Демократическая партия Плахотнюка и избирательный блок ACUM Майи Санду не смогли заключить коалиционное соглашение с Социалистической партией Додона. Сформированное в июне 2019 года правительство было без особого энтузиазма одобрено Соединенными Штатами (Вашингтон поддерживал Санду в качестве кандидата на пост премьер-министра), и это произошло несмотря на многочисленные беспорядки, массовый выход из Демократической партии законодателей, а также несколько весьма критических заявлений со стороны членов Европарламента. После катастрофических по своим последствиям выборов 2019 года подход в этой стране поменялся. У нынешнего президента имеются личные коммерческие связи с представителями путинского близкого окружения, поэтому Молдавия начала напоминать семейный бизнес, — сегодня все ключевые активы принадлежат политически аффилированным российским олигархам, а все попытки двигаться в сторону Евросоюза кажутся уже забытыми. Брат Додона Александр сейчас занимается реализацией проекта класса люкс в области недвижимости в центре Москвы (1 миллион квадратных метров), а его партнером является Игорь Чайка, сын бывшего генерального прокурора России Юрия Чайки. Игорю Чайке принадлежат также все права на российские телесети в Молдавии, а произошло это после введения в силу президентского декрета, отменившего введенный партией Плахотнюка запрет на российскую пропаганду. Додон добился принятия подчеркнуто промосковской повестки, и в результате Молдавия подписала с Москвой газовые сделки, ставящие под сомнение энергетическую безопасность страны. Агрессивные попытки президента Додона сокрушить всё инакомыслие со стороны прозападной демократической оппозиции также вызывают серьезную озабоченность. Западные дипломаты должны осудить подобную тактику и поддержать демократические силы, в противном случае Кишинев столкнется с такими же проблемами, как это было в Киеве. Заявленная цель Вашингтона была сформулирована так: «Приветствуем демократические изменения в Молдавии» (Welcome democratic change in Moldova). К сожалению, Додон через шесть месяцев отправил Санду в отставку, а такие политические лидеры как Плахотнюк предпочли эмигрировать. Прошло менее года после 10-й годовщины реализации программы «Восточноевропейское партнерство», и мы вместо правительства с неоспоримыми проблемами получили авторитарное однопартийное государство, которому нет места в современной Европе. Ни Евросоюз, ни Соединенные Штаты, насколько можно судить, не предлагают никакого решения, что негативно сказывается как на Молдавии, так и на более широком регионе. В недавно опубликованной редакционной статье политолог Джасмин Муджанович (Jasmin Mujanović), которого многие считают совестью этого региона, обратил внимание на уменьшающееся значение западной политики в Центральной и Восточной Европе. Он подчеркнул, что «хаос по внутренней политике Соединенного Королевства и Соединенных Штатов после 2016 года уничтожил возможность проведения внешней политики как Лондоном, так и Вашингтоном. Сохранившаяся часть внешнеполитического сообщества смогла лишь реализовать несколько полумер на региональном уровне, а также провести пару фотосессий». В отсутствии демократической оппозиции правлению Додона подтвердились предупреждения, сделанные бывшим советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном (John Bolton). Молдавия неожиданно отказалась от квазиплюралистической демократии в пользу деспотической диктатуры, а выбранный ею путь позволяет провести параллели с событиями 2013 года на Украине. Неспособность Госдепартамента США осудить Додона и принять меры по поддержке легитимной молдавской оппозиции вылилась в политику сближения с пророссийским президентом, и сегодня существующему режиму стало легче действовать против населения страны и против оппозиции. Соединенные Штаты должны способствовать проведению диалога с небольшим количеством оппозиционных лидеров, способных остановить этот кризис. Дипломатическое сообщество должно проводить переговоры с людьми, способными изменить курс страны, а не сжигать мосты. Плахотнюк является ключевой политической фигурой, а его партия проводила преимущественно прозападную политику в стране до 2019 года. В январе 2020 Плахотнюк не получил разрешения на въезд в Соединенные Штаты, что, по словам госсекретаря Майка Помпео, было сделано для защиты «демократических институтов в Молдавии». С учетом послужного списка Помпео в этом регионе, а также его понимания того, кто является ключевыми игроками в политике, это решение было воспринято, скорее, как результат запутанных дипломатических депеш, а не как явное осуждение этого бизнесмена. Плахотнюк был единственным сдерживающим элементом в отношении Додона, поэтому принятые меры оказались исключительно контрпродуктивными. При этом расходная часть бюджета правительства США за 2018 год не требовала от госсекретаря каких-либо доказательств предъявленных обвинений, в том числе в отношении Плахотнюка, которые и стали основанием для запрета на въезд в Соединенные Штаты. США, действуя против единственной сдерживающей силы в отношении президента Молдавии, способствовали формированию ощущения консолидации вокруг его правительства. Додон на своем личном веб-сайте похвалил бывшего президента Украины Виктора Януковича за подавление массовых протестов на Майдане на Украине, а сегодня он представляет себя как лидера, которого поддерживают и Россия, и Соединенные Штаты, и поэтому Вашингтон должен сказать правду таким образом, чтобы это вызвало уважение у американских избирателей. Демократия создается в результате переговоров, и Соединенные Штаты должны признать, что за счет предоставления права вещания бизнес-партнеру своего брата Додон смог очернить репутацию Плахотнюка с помощью обвинений, лишенных каких-либо оснований. Если Евросоюз собирается удержать Молдавию в сфере своего влияния и обеспечить ее возвращение к какой-то форме демократии, то тогда возвращение Плахотнюка является единственным решением, способным обеспечить территориальную целостность государства. Увеличение давления со стороны Евросоюза необходимо для проведения решающих институциональных реформ, направленных на укрепление политической стабильности и продолжение предоставления бюджетной поддержки. Каким бы ни был Плахотнюк, он стремился улучшить отношения с НАТО. В ответ на озабоченность жителей страны он запретил российским военным доступ в Приднестровье и таким образом блокировал планы по федерализации страны и превращению ее в близкого союзника Путина. Молдавия пережила тяжелейший междоусобный конфликт в 1990-е годы, в результате которого тысячи людей погибли или оказались перемещенными лицами. Если Соединенные Штаты начнут сегодня действовать и вернут всех заинтересованных лиц в политический процесс, то тогда Молдавия сможет избежать судьбы Украины. Мы настоятельно призываем дипломатическое сообщество сказать свое слово, пока еще не поздно. Авторы — Кристина Петру (Christina Petru), Ольга Коузи (Olga Kousi)

