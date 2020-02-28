Игорь Додон: В парламенте может появиться коалиция Санду-Шор-Канду-Нэстасе

Президент Игорь Додон ожидает, что в парламенте может появиться коалиция - "PAS (Майя Санду) - Партии "Шор" - Pro Moldova (Андриан Канду) - "Платформа DA" (Андрей Нэстасе)".

Как передает "ИНФОТАГ", Додон отметил в пятницу в своем традиционном еженедельном выступлении на канале в YouTube, что желает им "успехов в создании подобных коалиций, чтобы всем людям стало ясно, что они на самом деле из себя представляют".

В ответ на приглашение со стороны Майи Санду на публичные дебаты он напомнил, что "несколько лет назад приглашал ее в кино".

"Если серьезно, то дебаты проводятся во время избирательной кампании. Я понимаю, что меня хотят таким образом спровоцировать прийти на дебаты, но не понимаю для чего. Видимо, это делается, чтобы заявить о себе, как о главном конкуренте на президентских выборах. Понимаю, что вы уже начали кампанию, но есть хорошая поговорка - "поспешишь, людей насмешишь". Дебаты будут во время кампании. Хотите дебатов сейчас, приглашайте других партийных лидеров, обсуждайте. А от президента граждане ждут не дебатов, а конкретных решений", - сказал Додон.

Он назвал "дешевым спектаклем" недавний блокаж парламентской трибуны со стороны фракций блока ACUM, когда премьер-министр должен был представить отчет о 100 днях в должности, а его не пустили на трибуну".

"Это случилось, потому что Кику смог бы продемонстрировать, что он по сравнению с Майей Санду (бывшим премьером) - небо и земля. Премьер представил отчет прессе. И чего они добились? Только показали свое воспитание, не позволив премьеру представить отчет о ста днях деятельности на пленарном заседании. По моему мнению, и по мнению большинства граждан, что подтверждают опросы, - нынешнее правительство лучше предыдущего", - сказал президент.